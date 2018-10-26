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Fatih Terim'den gol seferberliği! Çözüm arıyor

Şampiyonlar Ligi'nde Schalke önünde 1 puana sevinen Galatasaray son 6 maçta 3 gol attı.

Kaynak: Takvim
Fatih Terim'den gol seferberliği! Çözüm arıyor
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26 Ekim 2018 05:49
Kötü bir futbol oynadığı Schalke önünde Muslera sayesinde 1 puan alan Galatasaray'ın keyfi yok.

Sarı-Kırmızılılar'da hem sakatlar hem de son haftalardaki kötü performans büyük sıkıntı yaratıyor.

Son 6 maçta sadece 3 gol atabilen Galatasaray'da Fatih Terim sorunlara çözüm arıyor.

Bir Alman ekibine karşı son iç saha galibiyetini, 1992-1993 sezonu UEFA Kupası 2. turunda Eintracht Frankfurt'u 1-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, daha sonra çıktığı 8 iç saha maçını da kazanamadı.

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