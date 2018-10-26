Fatih Terim'den gol seferberliği! Çözüm arıyor

Kötü bir futbol oynadığı Schalke önünde Muslera sayesinde 1 puan alan Galatasaray'ın keyfi yok.
Sarı-Kırmızılılar'da hem sakatlar hem de son haftalardaki kötü performans büyük sıkıntı yaratıyor.
Son 6 maçta sadece 3 gol atabilen Galatasaray'da Fatih Terim sorunlara çözüm arıyor.
Bir Alman ekibine karşı son iç saha galibiyetini, 1992-1993 sezonu UEFA Kupası 2. turunda Eintracht Frankfurt'u 1-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, daha sonra çıktığı 8 iç saha maçını da kazanamadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sarı-Kırmızılılar'da hem sakatlar hem de son haftalardaki kötü performans büyük sıkıntı yaratıyor.
Son 6 maçta sadece 3 gol atabilen Galatasaray'da Fatih Terim sorunlara çözüm arıyor.
Bir Alman ekibine karşı son iç saha galibiyetini, 1992-1993 sezonu UEFA Kupası 2. turunda Eintracht Frankfurt'u 1-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, daha sonra çıktığı 8 iç saha maçını da kazanamadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın