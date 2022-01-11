Fatih Terim: "Yarı yolda bırakıldım"

Galatasaray ile yolları ayrılan teknik direktör Fatih Terim, Florya'da veda ederken oyuncularıyla konuştu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim: 'Yarı yolda bırakıldım'
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11 Ocak 2022 14:54
Galatasaray ile dün yolları ayrılan teknik direktör Fatih Terim, ailesi ile geldiği Florya Metin Oktay Tesisleri'nde futbolcular ve kulüp personeli ile vedalaşarak tesislerden ayrıldı.

Kendisi için tesislere gelen taraftarları selamlamak üzere aracından inen Terim, sarı kırmızılı taraftarlara el salladı. Deneyimli çalıştırıcı, kendisine büyük destek veren ve lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlara veda ettikten sonra aracına binerek ailesi ile birlikte tesislerden ayrıldı. Fatih Terim, basın mensuplarının açıklama isteğine ise olumsuz yanıt verdi.

Takımla ne konuştular?

Futbolcularla da kısa bir sohbet gerçekleştiren tecrübeli teknik adam şu sözleri kullandı:

"Ben bir proje için her şeyi riske ettim. Böyle anlaşmıştık ama yarı yolda bırakıldım. Sizin her şeyi başarabileceğnizi biliyorum. Kırdığım kim varsa hakkını helal etsin"

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