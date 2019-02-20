Fatih Terim: 'Yapılan algıya aldırış etmeyin'

"ALGIYA ALDIRIŞ ETMEMEK LAZIM"

"MAÇ ÖNCESİ BENFICA FAVORİ"

"MÜCADELEYİ DIŞARI İLE YAPALIM"

Başarının en büyük karşılığı istikrardır. Birçok sebep sayabilirim ama kendi içimizde yapmış olduğumuz mücadeleyi dışarıda Avrupalılarla yaparsak daha başarılı olacağız. Bu konuyu açtığımızda birçok karşılığını söyleyebiliriz. Ama ne zamanı, ne yeri, ne de böyle bir süremiz ve zamanımız var. Küçük başarılarla yetinmemek lazım, daha büyüklerini hedeflemek lazım. Muhakkak ki bizim aldığımız başarılar önemli ama tüm hayatımız boyunca bunları anlatmamak lazım. Zaman zaman ülkelerde sıkıntı olabilir ama bizim ülkemizde uzun sürüyor. Bunu toplu halde oturup çözmemiz gerekiyor. Ölçmediğiniz bir şeyi geliştiremezsiniz. Biz bi ölçelim bakalım, kendimizle bir hesaplaşalım. Sonra olmaması için hiçbir sebep yok. Ülke nüfusunuz ne olursa olsun, hiçbir şey fark etmez işi doğru yapmazsanız. Hepimizin hatası var. Hepimiz oturup Türk futbolu için doğru karar vermeliyiz. İçeride verdiğimiz mücadeleyi, dışarıda da vermeliyiz. Biz yarınki maça bakalım

Teknik Direktörü, 2-1 yedikleri ilk maçın rövanşında UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Benfica ile oynayacakları karşılaşma öncesinde konuştu.İlk maçı değerlendiren Terim, "Dezavantajlı bir skorla çıkıyoruz. İlk maçta topun genelde bizde kaldığı bir maç oynadık, topu geri alma süremiz 7 saniye, çok ciddi bir değer. Benfica mücadele gücünü yüksek tutan bir takım, bu disiplinde ilk maçı iyi kontrol etti. Fiziksel verilere baktığımızda bizden daha fazla mesafe katetmiş gözüküyor, şiddetli koşularda bizden fazlalardı ama hatırladığımız kadarıyla bize çok organize atakla da gelmediler. Oyunun gerisinde bizden daha fazla ayakta kaldılar ve bizden daha çok mücadele kazandılar. Yapılacak şey, sahada ayakta kalmak. O gün bir maç daha var diyebilirsiniz ama bugün bir maç daha var diyemezsiniz" dedi.Benfica'nın ilk maçta eksik bir kadroyla oynadığı yönündeki yorumların umursanmaması gerektiğini kaydeden deneyimli hoca, "Yapılan algıya aldırış etmemek lazım. İşte 5 oyuncu oynamadı, 6 oyuncu gelmedi. Baktığınızda Gelson Fernandes, Cervi, bunların hepsi bu takımın değerli oyuncuları, çok kaliteli. Bazılarını ilerleyen günlerde çok değişik yerlerde de görebiliriz, öyle oyuncular. Benfica her şeyiyle iyi bir takım. Galatasaray, şartlar ne olursa olsun, kazanmak için elinden geleni yapar, olmazsa tebrik eder, geçer. Yarın maçın bitimine kadar bizim de bu şekilde mücadele etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.Benfica'da öne çıkan bir oyuncu olmadığını belirten Fatih Terim, "Benfica'da birçok iyi oyuncu var, bir tane değil. Yaş ortalaması iyi bir takım, Şampiyonlar Ligi'nden de talihsiz elendiklerini söyleyebiliriz. Grimaldo, Felix... Birçok oyuncusu iyi oyuncu. Belki 3 ay önce söyleyemeyiz ama Seferovic şu anda takımın en iyi oyuncularından bir tanesi. Şu oyuncu önde diyebileceğimiz bir takım değil zaten o yüzden iyi bir takım. Her oyuncusu yetenekli" diye konuştu.Benfica'nın favori olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Benfica'nın 11'ine çok aldırış etmiyorum. Önemli olan bizim takımımızın ne yapacağı. Biz Benfica'yı analiz ederek oyuncularımıza anlattık. Meslektaşım hangi 11 ile çıkar, kimi değiştirir, bilmiyorum ama şunu vurgulamak istiyorum ki, Benfica'da hangi oyuncu değişirse değişsin, bayağı derin bir kadrosu var, çok da bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Oyunun buradaki kilidini bizim ne yapacağımız çözecek. 2-1 gibi bir avantajla Benfica sahaya çıkacak. 1-0 da yetmiyor bize, 2-0 ya da 2 fark gerekecek. Çok kolay bir şey değil. Demin de söyledim, bu algı hep yapılıyor. Bunlara Corchia'yı, Florentino'yu, Salvio'yu ekleyebiliriz, bunların hepsi önemli oyuncular. Ligi de, kupayı da, UEFA'yı da hepimiz çeşitli değişikliklerle oynuyoruz. Kadrosu derin olan avantajlı oynuyor, bizim yediğimiz cezalardan dolayı zaten kadromuz sınırlıydı. İlk maçı 2-1 kazandıysanız, maç öncesi, kağıt üzerinde avantajlısınızdır. Benfica Luz Stadı'nda 60-65 bin seyirci ile avantajlı ve favori görünüyor. Bunu kabul edelim ama bizim de kaybedecek çok şeyimiz yok anlayışı ile sahaya çıkacağımızdan herkes emin olabilir. Kaybedersek tebrik ederiz; kazanırsak yolumuza devam ederiz." yorumunu yaptı.Terim, "Ülke futbolu geriye mi gidiyor?" şeklindeki soruya ise, "." cevabını verdi.