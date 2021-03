Fatih Terim: 'Takımıma yakıştıramadım'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rizespor'a 4-3 yenildikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Birçok şeyle karşılaştıklarını söyleyen Terim, "Neredeyse maça 1-0 başladık. Yani hiç olacak bir pozisyon değil. 90 dakikayı analiz ettiğimizde bir takımın başına gelecek, hatta gelmeyecek her şeyle karşılaştık." dedi.



Kaybetmemeleri gereken bir maçı kaybettiklerini söyleyen deneyimli hoca, "Birkaç dakikalık şoku atlattıktan sonra oyunu tamamen kontrol altına aldık. Herhangi bir pozisyon vermeden 2 gol yedik. 1-0'ın üstünden şahane bir golle 2-1 öne geçtik. Yine oynuyoruz. Hatta, bize olan bir duran topun arkasından Etebo aklınca driplin yapacağına Emre'ye oynasa, sürmeyi tercih etti. Oyunun kopması için önemli bir fırsattı. Birincisini beğenmemiş olacağız ki ikincisini yaptık. Diğerini de yaptık. İkinci sol ayaklı. 2-2'yle girdik. 0-0 gibi girmiş olabiliriz. Türkiye'nin en az gol yiyen takımısınız. Oynayanlar yine bunlardı. Sonrasında yine böyle komik bir golle 3-2 geriye düştük. 3-3'ü bulduk, fakat eksildik. 10 kişi kaldık. O pozisyonda gerçi hakem direkt penaltıyı gösteriyor, 1 metre dışarıda. O kadar hazır ki, olsa bir şey de versem.. İlk defa bir büyük takım maçında. Bize deniyor zaten MHK en'leri in'leri. Bazı değişiklikler yaptık ama sonuç itibariyle oyunun kopuşu, eksikken ikinci topa yönelme, oradan sonra da çok zordu. Bu sefer dördüncüyü de yedik. En az yiyen takım... Onu da çıkarmak için uğraştık. Olmadı. Maalesef. Futbol öngörülen bir şey değil muhakkak. Hata yapanlar için söylüyorum, herhangi pozisyon yokken, çok iyi oynarken diğer oyuncular da bunun altından kalkabilecek... Biz biraz kırılgan bir takımız. Emre Akbaba, Emre Kılınç'tı. Ben de olsam moralim bozulabilir, kalkamayabilirdim. Anlatılabilecek gibi değil yaptığımız hatalar. Olmadık bir yerde kaybettik. Çok üzgünüm. Yakıştıramadım takımıma. Olmamalıydı bu. Oyuna baktığımızda, 10 kişi kalana kadar bir sıkıntı yok. 11'e 11 devam etsek 3-3'ten sonra pozisyonlar bulacağımız aşikar. Kaybetmemek için alınan riskler, o risklerin de getirdiği karşılık. Ben açıkçası 'Ya 1 farkla mağlubuz, ben yine oyunumu, oyuncularımı koruyayım' diyen bir hoca değilim. Doğru oyun hangisiyse bana göre, bu seviyelerde bunu oynamaya çalışırım, kaybederim, kazanırım. Galatasaray'da gerçek üzülenlere üzülüyoruz. Biz de onun için üzgünüz. Olmayan bir yerde, kötü bir yerde kaybettik." dedi.



Kredilerini yitirdiklerini söyleyen tecrübeli antrenör, "Klasik kalkıp bu maçtan sonra ya çok maç var... Var, var ama büyük avantajı kaçırdık. Bu kaçırdığın avantaj da son 4 maçın 3'ünde 8 puan kaybedersek, birçok kredimizi, avantajımızı kaçırdığımız gibi her maçı kazanmak, hiç puan kaybetmemek gibi tehlikeli sularda yüzmek zorunda kalabiliriz. Muhakkak herhangi bir şeyi bırakacak halimiz yok. Rakiplerimiz birbiriyle oynarken kazanmamızın vereceği efekt başka. Dediğim gibi oyuncularımı hiçbir zaman suçlamam, hiçbir zaman hatalarını yüzüne söyler kimseyle paylaşmam ama onlara bugünü yakıştıramadım." ifadelerini kullandı.



"BİREYSEL HATALAR PAHALIYA MAL OLDU"



Çift forvetle oynamaya devam edip etmeyeceği sorulan teknik adam, "Çift forvetle oynadığımız için bir problem yaşadık. Daha çok 18 içinde bulunan, her an gol pozisyonu kovalayan bir takımız. Tabii, 3 maçta 15 tane bireysel hata yapmışız. Maalesef sezon içinde de bunları yaşadık. Yani, tacı ortaya atacak bir durumu hiçbir teknik adam aklına getirmez. O yetmemiş gibi 2 oyuncumun rakibe teslim etmesi hocanın aklına gelmez. Bunlara rağmen, bunların altından kalkan bir takımım var. Kötü durumdan sonra oyunun hakimiyetini alan, rakipten pozisyon yemeyen o ara, bütün tehditleri önleyen ama pozisyon vermeden 2 gol yiyen bir takımız. Altından kalkmak kolay değil. Bu mevsimde bunların altından kalmak kolay değil. Kaç maçtır 10 kişi oynuyoruz. Böyle bir durumumuz var. 1-1.5 metre kala penaltı noktası gösteren bir hakemle oynuyoruz. Yatmalara, oynamamaya, sizin momentumunuzu engellemeye yönelik harekete devam diyen, 3-5 dakika atılan autlara, vuruşlara bir şey demeyen... 12 dakika verdik mi karşılığı. Hücum devamlılığımızı, oyun tempomuzu devam ettirmek daha doğru değil mi? Yedlin'in ikinci sarı kartı, faulü... Bir daha bakacağız. 3. golde Etebo, Emre'ye santradan bir duran top dönüşü dokunsa oyun başka türlü oynanabilirdi. Kendi gitmeyi yeğledi. Bugün bazı şeylerin ne yaparsanız yapın olmadığı bazı oyunculardan, doğru yapılmadığı gün olarak geçecek herhalde. Muslera gelene vuruyor, top bu tarafa dönüyor. Yediğimiz gollerin anlatımı yok. Bunu yapan Türkiye'nin en az gol yiyen takımı. Son 3 maçtaki bireysel hatalar bize pahalıya mal oldu. İki santrfor, yoruluncaya kadar iyilerdi. Maç maç gidiyoruz demiştim. Normal ezberimizde olan 4-3-3'ü de oynayabiliriz, 2 santrfor da oynayabiliriz. Konu bu değil. Galatasaray ne olursa olsun gol atıyor. Attığından fazla yiyen bir Galatasaray olmaması lazım. Mesele bu. İki stoperimiz de cezalı. Bize bol keseden çıkanlar... Maalesef maçı kaybettik. O gollerin altından kalmak kolay değil. Siz en iyi şekilde oynuyorsunuz, 3-4 için uğraşıyorsunuz ama her gelen topun alakası yokken gol olduğu bir ortamda takımın altından kalkması kolay değil. Bu kadar genç bir takım. Gedson, Emre... Kırılgan oyuncular bunlar. Kolay kolay altından kalkamadılar." cevabını verdi.



"VOLKAN BAYARSLAN'I BAŞKASINA VEREMEZLER"



Hakem tepkisi gösteren deneyimli antrenör, "Türk futbolunda hastalık bu. Daha dakika 1 başlıyor. Sadece bugün değil. Çok maçta bunu görüyoruz. Buna herhangi bir önlem yok. Söylediğiniz zaman, merak etmeyin biz bunu ekleyeceğiz. Bazen de eklemiyorlar. Orada eklemenle, geçen zamanın bize yaptığı aynı şey değil. Hücum devamlılığı, oyun devamlılığı varken oyun duruyor. Acele etmiyor. Biraz daha, yattım, içeri girdi, vazgeçtim. Volkan Bayarslan da ilk defa üç büyük maçında. Bizde deneniyor. Başkasına veremezler. Bize verirler. Volkan Bayarslan, 1.5 metre dışarda olana verecek kadar hazır." ifadelerini kullandı.



Arada defanstaki eksikler için düşüneceklerini söyleyen Terim, "Milli maç arası. Herkes tatile ve milli takıma gidiyor. Düşüneceğiz. Donk ile beraber yanında birini kullanacağız. İkisinin aynı anda... Düşünün kaybettiğiniz maç sonrası, iki tane stoper kaybediyorsunuz. Öyle bir gün, bugün. Aksilikler oldu. Olabilir. Olmamalıydı. Çaresini buluruz. Gereğini yaparız. Belki bir tane de ortaya yeni stoper çıkar böyle durumlarda. İnşallah çıkar. Şu anda şunu oynatacağım diyemem. Milli takımdan nasıl dönecekler bakalım. 11 oyuncu kaybettik geçen sefer. İnşallah hayırlısıyla oyuncular takımlarına döner. Bunun için zaman var. Düşüneceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.