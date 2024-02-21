Fatih Terim'li Panathinaikos'un maçı yine Bilyoner'de!

Fatih Terim'li Panathinaikos ile Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK, Yunanistan Kupası Yarı Final rövanşında final bileti alabilmek için karşılaşacak. Futbol tutkunları saat 20:00'da Bilyoner'de buluşacak.

Haber; Sporx.com
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Fatih Terim'li Panathinaikos'un maçı yine Bilyoner'de!
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21 Şubat 2024 11:23
Son güncelleme 21 Şubat 2024 11:52
Ateşli futbol ülkesi Yunanistan'da bu akşam yine nefes kesen bir maç oynanacak! Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda deplasmanda 1-0 mağlup ettiği PAOK ile bu kez sahasında karşılaşacak.

Nefes kesecek mücadelede kazanan adını finale yazdıracak. Maçın heyecanını doyasıya yaşamak isteyenler bugün saat 20:00'da yine Bilyoner'de buluşacak.

Fatih Terim, Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK'u eleyerek, Yunanistan'da kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Panathinaikos'un oynadığı son 5 resmi maçın 4'ünde kalesini gole kapatması dikkat çekiyor.

Bilyoner'den saat 20:00'dan itibaren mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemek ve canlı oynamak için şu bağlantıyı kullanabilir, dev maçın heyecanına ortak olabilirsiniz.



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