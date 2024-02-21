Ateşli futbol ülkesi Yunanistan'da bu akşam yine nefes kesen bir maç oynanacak! Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda deplasmanda 1-0 mağlup ettiği PAOK ile bu kez sahasında karşılaşacak.
Nefes kesecek mücadelede kazanan adını finale yazdıracak. Maçın heyecanını doyasıya yaşamak isteyenler bugün saat 20:00'da yine Bilyoner'de buluşacak.
Fatih Terim, Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK'u eleyerek, Yunanistan'da kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Panathinaikos'un oynadığı son 5 resmi maçın 4'ünde kalesini gole kapatması dikkat çekiyor.
Bilyoner'den saat 20:00'dan itibaren mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemek ve canlı oynamak için şu bağlantıyı kullanabilir, dev maçın heyecanına ortak olabilirsiniz.
Nefes kesecek mücadelede kazanan adını finale yazdıracak. Maçın heyecanını doyasıya yaşamak isteyenler bugün saat 20:00'da yine Bilyoner'de buluşacak.
Fatih Terim, Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK'u eleyerek, Yunanistan'da kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Panathinaikos'un oynadığı son 5 resmi maçın 4'ünde kalesini gole kapatması dikkat çekiyor.
Bilyoner'den saat 20:00'dan itibaren mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemek ve canlı oynamak için şu bağlantıyı kullanabilir, dev maçın heyecanına ortak olabilirsiniz.
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