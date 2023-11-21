Faroe Adaları'ndan Arnavutluk'a büyük sürpriz!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu maçında Arnavutluk ile Faroe Adaları 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Faroe Adaları'ndan Arnavutluk'a büyük sürpriz!
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21 Kasım 2023 00:46
Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu maçında Arnavutluk ile Faroe Adaları karşılaştı. Air Arnavutluk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 

Arnavutluk'ta Konyaspor'da forma giyen Sokol Cikalleshi, karşılaşmaya 74. dakikada dahil olurken, Karagümrük'te oynayan Frederic Veseli karşılaşmada süre bulamadı. 

Bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi daha önce garantileyen Arnavutluk puanını 15'e çıkararak grubu lider bitirdi. Faroe Adaları ise puanını 2 yaparak grupta son sırada yer aldı. 

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