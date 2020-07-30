Falette: "Benim tercihim Fenerbahçe'de kalmak"

Fenerbahçe'nin Almanya ekibi Frankfurt'tan kiraladığı Falette, sarı - lacivertlilerde kalmak istediğini dile getirdi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Falette: 'Benim tercihim Fenerbahçe'de kalmak'
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30 Temmuz 2020 12:07
Fenerbahçe'nin devre arasında Frankfurt'tan kiraladığı Simon Falette, ligde sadece 8 maçta forma giyebilmişti.

Gineli stoper buna rağmen son haftalardaki performansıyla beğeni topladı. Falette, yaptığı açıklamada yönetime adeta mesaj gönderdi.

28 yaşındaki oyuncu, "İstanbul'da mutluyum. Benim tercihim Fenerbahçe'de kalmaktan yana" ifadelerini kullandı. Sarı-Lacivertliler, Frankfurt'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Falette'i bonservisiyle alabilir.



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