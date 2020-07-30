Falette: 'Benim tercihim Fenerbahçe'de kalmak'

Fenerbahçe'nin devre arasında Frankfurt'tan kiraladığı Simon Falette, ligde sadece 8 maçta forma giyebilmişti.
Gineli stoper buna rağmen son haftalardaki performansıyla beğeni topladı. Falette, yaptığı açıklamada yönetime adeta mesaj gönderdi.
28 yaşındaki oyuncu, "İstanbul'da mutluyum. Benim tercihim Fenerbahçe'de kalmaktan yana" ifadelerini kullandı. Sarı-Lacivertliler, Frankfurt'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Falette'i bonservisiyle alabilir.
Gineli stoper buna rağmen son haftalardaki performansıyla beğeni topladı. Falette, yaptığı açıklamada yönetime adeta mesaj gönderdi.
28 yaşındaki oyuncu, "İstanbul'da mutluyum. Benim tercihim Fenerbahçe'de kalmaktan yana" ifadelerini kullandı. Sarı-Lacivertliler, Frankfurt'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Falette'i bonservisiyle alabilir.