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Fabri'nin ardından Fulham'dan bir transfer daha!

Beşiktaş'tan Fabri'yi kadrosuna katan Fulham, son olarak Newcastle'dan Aleksandar Mitrovic'i transfer etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fabri'nin ardından Fulham'dan bir transfer daha!
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28 Temmuz 2018 23:13
Premier Lig'de transferin hareketli takımı Fulham, flaş transferlerine bir yenisini daha ekledi. 

Fulham, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak takımda geçiren ve bonservisi Newcastle United'da bulunan Sırp forvet Aleksandar Mitrovic'i kadrosuna kattı. 

Londra ekibi, bu transfer için Newcastle'a tam 24 milyon Euro ödeyecek.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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