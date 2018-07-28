Fabri'nin ardından Fulham'dan bir transfer daha!

Premier Lig'de transferin hareketli takımı Fulham, flaş transferlerine bir yenisini daha ekledi.
Fulham, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak takımda geçiren ve bonservisi Newcastle United'da bulunan Sırp forvet Aleksandar Mitrovic'i kadrosuna kattı.
Londra ekibi, bu transfer için Newcastle'a tam 24 milyon Euro ödeyecek.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Fulham, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak takımda geçiren ve bonservisi Newcastle United'da bulunan Sırp forvet Aleksandar Mitrovic'i kadrosuna kattı.
Londra ekibi, bu transfer için Newcastle'a tam 24 milyon Euro ödeyecek.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın