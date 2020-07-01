Fabri veda etti, Beşiktaş taraftarı geri çağırdı

Fulham'dan sezon başında Mallorca'ya kiralanan 32 yaşındaki file bekçisi Fabri'nin İspanyol temsilcisiyle kontratı sona erdi.

Fabri veda etti, Beşiktaş taraftarı geri çağırdı
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01 Temmuz 2020 08:38
Beşiktaş'ta 2016-18 sezonları arasında başarıyla forma giyen Fabricio, futbol hayatının son dönemini geçirdiği süreçte büyük bir gelişim kaydedip, sonrasında 6 milyon Euro'ya Fulham'a transfer olmuştu.

İngiliz ekibinden sezon başında Mallorca'ya kiralanan 32 yaşındaki file bekçisinin İspanyol temsilcisiyle kontratı sona erdi. Fabri'nin Mallorca'ya veda paylaşımına binlerce Beşiktaşlı "Come to Beşiktaş" mesajları yolladı

Deneyimli isim, şu anda Championship'te Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren kulübüne dönecek. Fabri'nin Fulham'la 1 yıllık daha kontratı bulunuyor.



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