Fabri veda etti, Beşiktaş taraftarı geri çağırdı

Beşiktaş'ta 2016-18 sezonları arasında başarıyla forma giyen Fabricio, futbol hayatının son dönemini geçirdiği süreçte büyük bir gelişim kaydedip, sonrasında 6 milyon Euro'ya Fulham'a transfer olmuştu.
İngiliz ekibinden sezon başında Mallorca'ya kiralanan 32 yaşındaki file bekçisinin İspanyol temsilcisiyle kontratı sona erdi. Fabri'nin Mallorca'ya veda paylaşımına binlerce Beşiktaşlı "Come to Beşiktaş" mesajları yolladı
Deneyimli isim, şu anda Championship'te Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren kulübüne dönecek. Fabri'nin Fulham'la 1 yıllık daha kontratı bulunuyor.
İngiliz ekibinden sezon başında Mallorca'ya kiralanan 32 yaşındaki file bekçisinin İspanyol temsilcisiyle kontratı sona erdi. Fabri'nin Mallorca'ya veda paylaşımına binlerce Beşiktaşlı "Come to Beşiktaş" mesajları yolladı
Deneyimli isim, şu anda Championship'te Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren kulübüne dönecek. Fabri'nin Fulham'la 1 yıllık daha kontratı bulunuyor.
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Hoy termina mi etapa en el @rcdmallorcaoficial. Durante estos meses he tenido la gran suerte de compartir vestuario con un grupo increíble!! He sido un PRIVILEGIADO!! Gracias a la afición por el apoyo incondicional que nos han dado. Todo lo mejor para este tramo final. Allá donde esté, seré uno más de ustedes. GRACIAS por todo. Eternamente agradecido 🔴⚫👹