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"F.Bahçe ve G.Saray'ın düştüğü duruma düşeriz"

Beşiktaş'In deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, CSKA Moskova ile oynanan hazırlık maçını farklı kaybetmelerinin ardından futbolcularını uyardı.

Kaynak: Sabah
'F.Bahçe ve G.Saray'ın düştüğü duruma düşeriz'
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17 Temmuz 2018 11:24
Yeni sezonu 26 Temmuz'da UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçıyla açacak olan Beşiktaş'ın, hazırlık maçında CSKA Moskova karşısında aldığı 4-1'lik yenilgi teknik direktör Şenol Güneş'i kızdırdı.

"F.BAHÇE VE G.SARAY'IN DÜŞTÜĞÜ DURUMA..."

Güneş, "Bu şekilde basit goller yersek geçen sezonlarda Fenerbahçe ile Galatasaray'ın düştüğü duruma düşeriz. Ben ne Vardar ne de Östersunds gibi bir hezimeti yaşamayı kabul edemem" diyerek oyuncularını uyardı.

Bir an önce hazır olmaları gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Alacağımız kötü bir sonuç moralleri bozar ve bu da lige yansır. Hepinizden daha çok fedakarlık istiyorum" dedi.

İLK MAÇTA ÜÇ YILDIZ YOK

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynayacağı ilk maçta Ricardo Quaresma, Pepe ve Domagoj Vida oynamayacak. Necip Uysal ve Matej Mitrovic tandemiyle sahaya çıkılacak.



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