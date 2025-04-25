Eyüpspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, ligde Galatasaray ile oynayacakları maç için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
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25 Nisan 2025 18:27
Son güncelleme 25 Nisan 2025 18:30
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, A Spor'da açıklamalarda bulundu.

Kulaksız, Eyüpspor'da maaşların ödenmediği ve futbolcuların antrenmana çıkamayacağına yönelik haberleri yalanladı. Fatih Kulaksız, yaptığı açıklamada, "Bir resmi açıklama yaptık. Üzüldük. Büyük maçlardan önce ben, başkanımız, hocamız, futbolcularımız çok fazla demeç vermek istemiyoruz. Sadece futbolla anılmak istiyoruz. Maçın önüne geçmek istemiyoruz demeçlerle. Bir şekilde birileri düğmeye basıyor. Ama bir şekilde Eyüpspor, işin magazinsel yönüne çekilmeye çalışılıyor. Bu durumdan üzüntü duyuyoruz. Biz herkese saygı gösteriyoruz ve futbolun tüm paydaşlarından aynı saygıyı görmek istiyoruz. Bunu da hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu iddiaların asılsız olduğunu ifade ettik. Oyuncularımız da bunu kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Oyunculardan gelen talep üzerine bu açıklamayı yapma gereği hissettik. Haberi yapan arkadaşla ilgili hukuki olarak gerekli girişimlerde bulunacağız. Eyüpspor, kimsenin etkileşim uğruna hedef tahtası yapabileceği bir kulüp değil. Herkese saygı gösteriyoruz, herkesten de hak ettiğimiz saygıyı görmek istiyoruz." dedi.

GALATASARAY MAÇI

Fatih Kulaksız, ligde Galatasaray ile oynayacakları maçla ilgili, "Arda Hoca ile beraber dar kadro ve mütevazi bütçe ile çok önemli bir başarı yakaladık. Süper Lig'deki ilk sezonumuzda 50 puan topladık. Biz bu tabloya bakınca gurur duyuyoruz. Bunu da her fırsatta söylüyoruz. Eyüpspor'un bir hayali var, yıllarca 2. Lig'de mücadele eden bir takım olarak, önce 1. Lig'e, sonra Süper Lig'e, Süper Lig'de de Avrupa'ya gitme bir hayal bizim için. Şu an bunun tadını çıkartıyoruz ve bu hayal için elimizden geleni yapıyoruz. Biz futbolcularla, teknik heyetimizle aile gibiyiz. Bütün hedefimiz, sezon sonu itibariyle Eyüpspor'u Avrupa'da temsil etmek. Eyüpspor'un bir Avrupa takımıyla oynadığını Eyüpspor camiasına izlettirmek. Biz bu doğrultuda her maçı final gibi görüyoruz. Her maça aynı konsantrasyonla, motivasyonla hazırlanıyoruz. Galatasaray maçı da önümüzdeki maçlar için aynısı. Galatasaray'ın şu anda şampiyonluk yarışında bir avantajı var. Önemli bir kulüp, önemli bir kadrosu var. Biz Eyüpspor olarak Avrupa'yı hedefleyen, mütevazi kadrosuyla önemli bir başarı ortaya koyan bir kulübüz. Çıkacağız ve en iyisini yapmak için oynayacağız. Galatasaray'dan alacağımız 1 puan da 3 puan da önemli. Bunun için oyuncu grubumuz ve teknik heyetimiz elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret edecekler." sözlerini sarf etti.

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