Eyüpspor: 'Bugün baskı altındaydık'

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 2-0 yenen Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.



Eyüp Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavaş, en iyi oyunlarını oynamadıklarını ama böyle oynarken kazanmalarının önemli olduğunu belirtti.



Ümraniyespor'un kaliteli bir kadroya sahip olduğunu bilerek maça hazırlandıklarını aktaran Yavaş, şöyle konuştu:



"Bunu ne kadar ortadan kaldırmak istesek de oyuncular üzerinde 5 maçlık kazanma serisinin baskısı vardı. Işıklar bize döndü. Bu durum ilk 45 dakika oyunumuza yansıdı. Rakibe ataklar verdik ve ritmimizi yakalayamadık. Bugünün pozitif yanı en iyi oyunumuzu oynamadan kazanmaktı. Kötü oynamadık ama en iyi oyunumuz değildi. Bizim hedefimiz Süper Lig, şampiyonluk. Şampiyon takımlar bu tip maçları da kazanarak ilerlerler. Sonuç olarak kazandık, mutluyuz. İyi gidişimizi devam ettirmeye çalışacağız."



