Eyüpspor'a evinde tek gol yetti

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Eyüpspor, sahasında Adanaspor'u konuk etti.



Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Eyüpspor 1-0 kazanarak haftayı üç puanla kapatan taraf oldu.



Maçın 18. dakikasında kaznılan penaltı vuruşunde deneyimli stoper Uğur Demirok topu filelerle buluşturdu ve bu golle Eyüpspor haftayı galibiyetle kapattı.



Bu sonuçla Eyüpspor puanını 10'a yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Adanaspor ise 4 puanda kaldı.





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