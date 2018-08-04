TEK ENGEL, LEICESTER'IN İSTEDİĞİ YÜKSEK BEDEL

SLIMANI, PREMIER LİG'DE BEKLENENİ VEREMEDİ

Everton'ın sürpriz bir hamle yaparak Fenerbahçe ile de adı geçen Leicester City'nin satmayı düşündüğü Islam Slimani ile ilgilendiği öne sürüldü.Portekiz gazetesi Correio de Manha'da yer alan haberde; Everto Menajeri Marco Silva'nın bu transferi özellikle istediği ifade edildi. Cenk Tosun'u merkez santrafor olarak ana rolde düşündüğü yazılan Portekizli menajerin, performans dalgalanmalarına karşı Islam Slimani'yi de transfer etmek istediği kaydedildi.Sporting Lizbon'da Slimani'nin 2 yıl teknik direktörlüğünü yapan Marco Silva'nın bu ilgisine, Cezayirli forvetin de sıcak baktığı yazıldı. Transferdeki tek engelin Leicester'ın istediği yüksek bonservis bedeli olduğu ve Everton'ın bu yüksek bedeli vermeyi istemediği notu düşüldü.İngiltere'de kalmayı isteyen Cezayirli forvetin kulübünden Everton için kolaylık istediği de vurgulandı.2016 yazında Sporting Lizbon'dan Leicester'a 30.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 30 yaşındaki Slimani, beklenen performansı gösterememiş ve geçen sezonun ikinci yarısında Newcastle'a kiralanmıştı. Slimani, 2 sezonda oynadığı 39 Premier Lig maçında 8 gol atıp 6 asist yaptı.