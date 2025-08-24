24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
1-0
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
0-016'
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
2-1
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
3-3
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
0-015'
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
0-013'
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-1
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
0-0
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
1-1
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-0
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
0-252'
24 Ağustos
Villarreal-Girona
4-056'
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
1-1
24 Ağustos
Como-Lazio
2-0
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
0-01'
24 Ağustos
Juventus-Parma
0-00'
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
1-2
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
1-0
24 Ağustos
Toulouse-Brest
2-0
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
0-02'
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
2-0
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
4-087'
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Erzurumspor - Pendikspor maçında inanılmaz son!

1. Lig'deki Erzurumspor - Pendikspor maçı 3-3 sona erdi. Erzurumspor, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Pendikspor, ikinci yarıda 3-3'e geri döndü.

calendar 24 Ağustos 2025 20:59 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2025 21:17
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Erzurumspor - Pendikspor maçında inanılmaz son!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



1. Lig'in 3. haftasında Erzurumspor, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki mücadele 3-3 sona erdi.

Erzurumspor, 11. dakikada Mustafa Fettahoğlu, 19. dakikada Brandon Baiye ve 24. dakikada Benhur Keser'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Pendikspor, ikinci yarıda geri döndü. İstanbul ekibinin gollerini 63. dakikada Mallik Wilks, 71. dakikada penaltıdan Jonson Clarke-Harris ve 88. dakikada Thuram attı.


Bu sonucun ardından iki takım da 5 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Sarıyer deplasmanına gidecek. Pendikspor, sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Burak Olcar, Serdar Osman Akarsu, Harun Terin,

Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Mustafa Yumlu, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 66 Adem Eren Kabak), Eren Tozlu (Dk.74 Hüsamettin Yener), Giorbelidze, Crociata (Dk. 85 Amar Gerxhalıu), Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Dk. 75 Furkan Özhan), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 74 Rodriguez)

Atko Grup Pendikspor: Utku Yuvakuran, Yiğit Fidan, Soldo, Sequeira (Dk. 46 Furkan Doğan ), Mesut Özdemir, Hakan Yeşil, Denic (Dk. 58 Bekir Karadeniz ), Ahmet Karademir (Dk. 46 Thuram), Erdem Gökçe (Dk. 69 Hüseyin Maldar) Clarke-Harris, Wilks

Goller: Dk. 11 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 19 Baiye, Dk. 24 Benhur Keser (Erzurumspor FK), Dk. 63 Wilks, Dk. 71 Clarke-Harris (Penaltıdan), Dk. 88 Thuram (Atko Grup Pendikspor)

Sarı kart: Dk. 63 Yakup Kırtay (Erzurumspor FK), Dk. 46 Mesut Özdemir, Dk. 49 Thuram, Dk. 95+5 Clarke-Harris (Atko Grup Pendikspor )

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
2 Galatasaray 3 2 1 0 6 0 7
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Kayserispor 2 0 2 0 1 1 2
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.