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Ertuğrul Doğan: "Nice yıllara, nice zaferlere"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün 58. kuruluş yıl dönümünde yayımladığı mesajda, Trabzonspor'un yalnızca bir spor kulübü değil, inancın ve direnişin sembolü olduğunu vurgulayarak, daha güçlü bir gelecek için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.

calendar 02 Ağustos 2025 00:47
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Ertuğrul Doğan: 'Nice yıllara, nice zaferlere'
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un kuruluşunun 58'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, Trabzonspor'un 2 Ağustos 1967'de bir şehrin "kalbinden doğarak" Karadeniz'in hırçın dalgalarına umutla karışan ve milyonların gönlünde taht kuran büyük bir sevdanın adı olduğunu vurguladı.

Trabzonspor'un kurulduğu ilk günden sadece spor kulübü değil inancın, emeğin, karakterin ve direnişin sembolü olduğunu kaydeden Doğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Bu büyük çatı altında kazanılan şampiyonluklar, Avrupa'da elde edilen zaferler, altyapımızdan yetişen nice genç yetenek, farklı branşlardaki başarılarımız ve hepsinden önemlisi yılmadan, yorulmadan kulübüne sahip çıkan milyonlarca taraftarımızla birlikte yazdığımız 58 yıllık bu büyük hikaye Türk spor tarihinde eşsiz bir yer edinmiştir. Bugün, Trabzonspor'umuzu ekonomik, sportif ve kurumsal anlamda daha güçlü bir geleceğe taşımak adına kararlılıkla çalışıyoruz. Bu vesileyle, kulübümüzün kuruluşunda emeği geçen, armamıza gönül verip katkı sunmuş tüm değerli isimleri saygı ve minnetle anıyor, onların açtığı yolda, aynı inanç ve azimle yürümeye devam ediyoruz. Nice yıllara, nice zaferlere."

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