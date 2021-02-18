Erol Bulut kararsız kaldı! Valencia mı Samuel mi?

Erol Bulut, Enner Valencia'yı as takımda oynattı. Ekvadorlu oyuncunun daha mücadeleci olması ve savunmaya daha fazla yardıma gelmesi, Osayi-Samuel'e oranla öne çıkan avantajları oldu. Ancak son karar verilmiş değil.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Erol Bulut kararsız kaldı! Valencia mı Samuel mi?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2021 13:43
Sakatlığını atlatan Dimitris Pelkas, ligde 3 maç aradan sonra formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Yunan yıldızın dönüşü, hücum hattından bir ismin kulübeye geçmesi anlamına gelecek.

Mesut Özil ve Mame Thiam'ın yeri garanti gibi. Erol Bulut, Bright Osayi-Samuel ile Enner Valencia arasında karar verecek. Osayi-Samuel, hücuma getirdiği hareketlilikle formda görünüyordu. Ancak antrenmanların başlamasının ardından, yapılan taktik çalışmalarda bu fikir değişmeye başladı.

Son kararını vermedi

Erol Bulut, Göztepe'nin etkili kanat akınlarını göz önünde bulundurarak, Enner Valencia'yı as takımda oynattı. Ekvadorlu oyuncunun daha mücadeleci olması ve savunmaya daha fazla yardıma gelmesi, Osayi-Samuel'e oranla öne çıkan avantajları oldu. Ancak son karar verilmiş değil.

Maçın oynanacağı pazar gününe kadar iki oyuncu da idmanlarda hocalarının gözüne girmeye çalışacak.  



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için