Ernesto Valverde: 'Bu maçın ardından çeyrek finale kalmak istiyoruz'

Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında çarşamba günü Beşiktaş ile oynayacakları maçı kazanarak doğrudan çeyrek finale kalmak istediklerini söyledi.



Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İspanyol teknik adam, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında yaşamını yitiren vatandaşlar için tüm Türkiye'ye başsağlığı diledi.



"BEŞİKTAŞ BÜYÜK BİR RAKİP"



Altı günde 3 maç oynayacaklarını aktaran 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Beşiktaş büyük bir rakip. Kazanmaya çalışacağız. Rakibimiz elinden geleni yapacak. Karşımızda zor bir takım olacak. Biz de motiveyiz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.



Türkiye'de atmosferin her takım için zor olduğunun altını çizen Valverde, "Daha önce Galatasaray'a karşı oynadık. O deplasman da çok zordu. Böyle maçlarda deplasman takımı olarak kazanmak için her şeyi yaparsınız." dedi.



"REAKSİYON VERECEKLER"



Siyah-beyazlı takımda yaşanan teknik direktör değişikliğiyle ilgili bir soruya İspanyol teknik adam, "Teknik direktör değişikliğinin ardından her takım reaksiyon verir. Takım aynı, kaliteli oyuncuları var. Sonuca etki edebiliyorlar. Kazanmak için ellerinden geleni yapacaklar. Sahalarında oynayacaklar. Çok tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız." yanıtını verdi.



Çeyrek finale çıkmayı garantilemediklerini dile getiren deneyimli teknik direktör, "Bizim için çok önemli bir maç. Direkt çeyrek finale kalmak istiyoruz. Hesaplamalar yapılabilir, 1 puan da yetebilir. Sonraki maça da kalabilir. Bizim için önemli olan elimizden geleni yapıp elemeleri geçmek." ifadelerini kullandı.



"HEDEFİMİZ 3 PUAN"



Hesaplama yapmakta zorlanabileceklerine dikkati çeken Ernesto Valverde, "Hesaplamalara gerek yok. Yarınki maçta hedefimiz 3 puan almak. Başka bir şey düşünmüyoruz. Teknik direktör değişikliğinin ardından daha motive olacaklar. Taraftarlar da daha motive olacak. Biz de buna karşı reaksiyon vermeliyiz." dedi



"BEŞIKTAŞ'IN SKORA ETKİ EDEN OYUNCULARI VAR"



Sonucun kendileri için daha önemli olduğunu anlatan Valverde, şu değerlendirmede bulundu:



"Maçta neler olur kestiremeyiz. Maçtan sonra skor olarak önde olmak daha önemli. Fenerbahçe'ye karşı da iyi başladık. Orada da tutkulu taraftarlar vardı. Maça nasıl başlarız kestiremiyoruz. Beşiktaş'ın da kararlı oyuncuları var. Ciro Immobile, Rafa Silva ve Gedson Fernandes gibi skora etki eden tecrübeli oyuncuları var."





"FİNAL HAYALİMİZ VAR"



Athletic Bilbao'nun sahası San Mames'te oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali için hayallerinin olduğunu vurgulayan Ernesto Valverde, "Tüm takımlar bunun için oynuyor. Biz de final için oynuyoruz. Finale ulaşmak için tabii ki hayalimiz var. Herkesin hayali var. Biz tabii ki finali düşünmüyoruz. Bir sonraki maç olan Beşiktaş maçını düşünüyoruz. Bizim de finale ulaşmak için bir hayalimiz var." şeklinde konuştu.



Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı Samsunspor maçını izlediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Oyunculara odaklandık. Ole Gunnar Solskjaer stili olan bir teknik direktör. Takımda değişiklikler olacaktır. Bunu tahmin etmek zordur. Önemli olan nasıl reaksiyon verdiğimiz." diyerek sözlerini tamamladı.



"HEDEFİMİZ GALİBİYET"



Athletic Bilbaolu futbolcu Gorka Guruzeta, yarınki karşılaşmayı kazanmak için ellerinde geleni yapacaklarını dile getirdi.



İstanbul'a 3 puan kazanmak için geldiklerini belirten 28 yaşındaki golcü oyuncu, "Zor bir maç olacak. Hedefimiz yarın galibiyet almak. İyi maçlar oynadık. 16 puan topladık ve yarın kazanıp haftaya oynanacak maçta umarım büyük bir avantaja sahip oluruz." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunun altını çizen Guruzeta, "Teknik direktör değişikliğinin onları iyi etkileyeceğini düşünüyoruz. İstanbul'a son geldiğimizde olduğu gibi iyi bir takım gibi mücadele ederek kazanmak istiyoruz." dedi.



Geniş bir kadroya sahip oldukları anlatan İspanyol oyuncu, şunları kaydetti:



"Üç günde bir maç oynuyoruz. Rotasyon önemli. Ben de şanslar buluyorum. Umarım yarın da şans bulabilirim. Şu an için iyi bir durumdayım ve bunu daha da ileri götürmek istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Takımıma daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Katkı sağlamak için daha fazla çalışacağım."



Takım olarak iyi bir durumda olduklarının altını çizen tecrübeli golcü, "Kupadan sonra ligde iyi reaksiyon verdik. Kendimizi çeyrek finale atmak istiyoruz. Ligde de dördüncüyüz. Neler olur bilmiyoruz. Yarın da elimizden geleni yapacağız. Yeni teknik direktörlerinin istediklerini göstermek için oyuncular elinden geleni yapacaklar." diye konuştu.