Erman Toroğlu'dan Süper Lig için flaş iddia!

Süper Lig'de üç büyüklerle Anadolu takımları arasında kalite farkının açılması son dönemde pek çok isim tarafından dile getirilirken, bu kez farklı bir iddia ortaya atıldı.

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Erman Toroğlu'dan Süper Lig için flaş iddia!
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28 Eylül 2024 20:06
Galatasaray - Kasımpaşa maçının ilk yarısında sarı-kırmızılı takım, rakibine zor anlar yaşatırken, devreyi 3-1 önde kapattı. Eski hakem Erman Toroğlu, Süper Lig'in mevcut sisteminin değişmesi gerektiğini dile getirdi.

"YA 16 TAKIM YA DA PLAY-OFF"

Erman Toroğlu ligde çok fazla kalitesiz takımın olduğunu dile getirirken "Süper Lig'de takım sayısını ya 16'ya düşüreceksin, ya da Play-Off yapacaksın! Bu şekilde rekabetin olmadığı lig çok kötü." yorumunu yaptı. Erman Toroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

"YEDEKLER BİLE ŞAMPİYON OLABİLİR"

Öte yandan Galatasaray'la ilgili değerlendirme yağan Erman Toroğlu "Galatasaray'ın yedek kulübesine 3-4 takviye yapsan, onlar da şampiyonluğa oynar." ifadelerini kullandı.

"BATSHUAYI EKMEK ARASI OLDU!

Erman Toroğlu ayrıca "Michy Batshuayi'ye yazık! Ekmek arası oldu. Oynama şansı artık çok yok." diyerek sarı-kırmızılı takımın, Fenerbahçe'den transfer ettiği Belçikalı yıldızın durumunu değerlendirdi.

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