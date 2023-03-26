Erkek Kata Milli Takımı'ndan altın madalya

İspanya'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Erkek Kata Milli Takımı, altın madalya kazandı.



Guadalajara kentinde yapılan organizasyonda Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan milli takım, finalde ev sahibi İspanya'yı yenerek şampiyon oldu.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, "Üst üste 3. kez Avrupa şampiyonuyuz! Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir ve Emre Vefa Göktaş'tan oluşan Erkek Kata Milli Takımımızı canıgönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.





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