Ergin Ataman: 'Mathias Lessort'u durduramazsınız'

Turkish Airlines EuroLeague'de 6. hafta mücadelesinde ASVEL'i konuk edecek olan Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman maç öncesinde açıklamalarda bulundu.



Ergin Ataman şunları söyledi:



"Şu ana kadar deplasmanda 4, kendi sahamızda ise 1 maç oynadık. Elbette iç saha maçları çok önemli, onları kazanmanız gerekiyor. Hiçbir takımı küçümseyemezsiniz. ASVEL geçen hafta Barcelona'ya karşı son bölümde kaybetti. Skor üretebiliyorlar ve tecrübeli takımlar. Taraftarımızla agresif oynamaya hazır olmamız gerekiyor. Özellikle Euroleague'deki her maç başka bir hikaye. Agresif ve takım olarak oynamaya hazır olmalıyız."



Panathinaikos çift maç haftasının ikinci ayağında Kızılyıldız'ın konuğu olacak. Ergin Ataman, "Şu anda Kızılyıldız maçını düşünmüyoruz. Aklımızda sadece önümüzdeki maç var. Deplasmanda alınan iki büyük galibiyetten sonra takım bu tür maçlarda her zaman biraz daha rahat oluyor. Ama umarım taraftarımız ihtiyacımız olan ekstra motivasyonu bize veririz. Oyunculara daha fazla motivasyon vermek için atmosferin sıcak olması da önemli. ASVEL çok tehlikeli bir takım." sözlerini söyledi.



Mathias Lessort hakkında da konuşan Ergin Ataman, tecrübeli pivota övgü yağdırdı ve şu sözleri söyledi:



"Mathias Lessort tüm takıma enerji veriyor. Çok kaliteli bir oyuncu ama kalitesinden daha önemlisi gücü ve enerjisi. Bize her zaman motivasyon veriyor, itici güç oluyor.



Geçen yıl EuroLeague'in en iyi pivotuydu. Bence sezon sonunda yine EuroLeague'in en iyi pivotu olacak. Mathias Lessort konsantre olduğunda onu durduramazsınız."



Taraftarları da öven Ataman, "Avrupa'nın en iyi salonunda oynuyoruz. Zemin inanılmaz. Bayern Münih maçında taraftarlarımız muazzam bir atmosfer yarattı. Çok önemli iki galibiyetten sonra seyircimizin yarın takımdan tekrar keyif alacağına bizi motive edeceğine inanıyorum. Deplasman maçlarında da onları yanımızda bulunduruyoruz. Taraftarlarımız başarımızdaki anahtar noktalardan biri" dedi.