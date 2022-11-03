TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyerspor'a kiralanan Eren Aydın, Galatasaray'da yeniden forma giymek için çok çalıştığını söyledi.



Sezon başı kampında Okan Buruk tarafından Avusturya'ya götürülen ve performansı yeterli bulunmadığı için kiralık verilen genç oyuncu, "Avusturya'daki kampı iyi geçirmek için çok çalışmıştım. Kendi mevkiimde birçok oyuncu olduğu için arka planda kaldım. Açıkçası kendimi gösteremedim. Galatasaray'a dönünce elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.



