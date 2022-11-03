Eren Aydın, G.Saray için gün sayıyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyerspor'a kiralanan Eren Aydın, Galatasaray'da yeniden forma giymek için çok çalıştığını dile getirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Eren Aydın, G.Saray için gün sayıyor
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03 Kasım 2022 15:57
Eren Aydin
Eren Aydin
Sarıyer
TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyerspor'a kiralanan Eren Aydın, Galatasaray'da yeniden forma giymek için çok çalıştığını söyledi.

Sezon başı kampında Okan Buruk tarafından Avusturya'ya götürülen ve performansı yeterli bulunmadığı için kiralık verilen genç oyuncu, "Avusturya'daki kampı iyi geçirmek için çok çalışmıştım. Kendi mevkiimde birçok oyuncu olduğu için arka planda kaldım. Açıkçası kendimi gösteremedim. Galatasaray'a dönünce elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu. 

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