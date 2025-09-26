Erdenay ailesinden basketbol mirası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, babası Kemal Erdenay'ı ABD'li efsane basketbolcu Magic Johnson'a benzetirken, Kemal Erdenay ise oğluna takılan 'Pegasus' lakabının gurur verici olduğunu belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde AA muhabirine özel açıklamalarda bulunan Kemal Erdenay ve Harun Erdenay, birbirlerinin özelliklerinden beraber çalıştıkları döneme dek samimi ifadeler kullandı.

Başkanlığını yaptığı İTÜ Spor Kulübünün, babası Kemal Erdenay'ın oynadığı dönemde şampiyonluklar kazanan bir ekip olduğuna dikkati çeken Harun Erdenay, "İTÜ bizim dönemimizde uzun yıllar Süper Lig'de oynadı. Son yıllarda bir atılıma ihtiyaç vardı. Hem üniversite yönetiminin hem de eski İTÜ'lülerin isteği bu yöndeydi. Tam Finans'la isim sponsorluğu anlaşması yaptık. TB2L'de şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Hem eski bir İTÜ'lü hem de eski bir oyuncusu olarak İTÜ'yü tekrar burada görmek memnuniyet verici." diye konuştu.

- "Hem babam hem antrenörümdü"

Babası Kemal Erdenay'ın çok hızlı bir oyuncu olduğu yönündeki yorumlar hakkında konuşan Harun Erdenay, "Ben babamı çok az seyredebildim. Ama eski oyuncular, babamın çok hızlı oynadığını, Türkiye'nin 'Magic Johnson'ı gibi olduğunu söylüyorlardı. Ben daha çok skora yönelik oynayan farklı bir oyuncuydum. İkimiz farklı yönlerde oyunculardık. Ama önemli olan baba-oğul olarak hem milli takımlar hem de kulüp takımları anlamında Türk basketboluna uzun yıllar hizmet vermemizdir." açıklamasında bulundu.

Babasının oyunculuk döneminde kendisini daha fazla eleştirdiğini, yöneticilik döneminde eleştirilerin olmadığını söyleyen Harun Erdenay şunları kaydetti:

"Eleştiriler daha çok oyuncuyken geliyordu. Bu zamanları oyuncuyken yaşadık, normaldir. Hem babam hem antrenörümdü. O eleştirileri her zaman pozitif almaya çalıştım. Yöneticiyken öyle bir şey olmadı. Oyuncuyken babam daha iyi olmamı istiyordu. Yöneticilik daha farklı. Avrupa 2'ncisi olduk, 12 Dev Adam büyük bir başarıya imza attı. Ama bence bütün başarı Ergin hoca ve oyunculara ait. Biz onların oraya sorunsuz çıkmaları için elimizden geleni yaptık. Başarılar bence her zaman oyunculara ve teknik ekibe ait."

Geçmişte bir güne gitme imkanı olsa babasının bir maçını izlemeyi çok istediğini aktaran Harun Erdenay, oyunculuk döneminde evde yaşanan basketbol tartışmalarıyla ilgili de "Evde tartışmalar çıkınca tabii annem biraz üzülüyordu. Tabii annemin basketbol bilgisi çok olmadığı için babamın dediği gibi çok da fazla yorum yapmazdı." ifadelerini kullandı.

- Kemal Erdenay: "Benim devrimdeki İTÜ'yü herkes beğeniyordu"

İTÜ Spor Kulübünün kurulduğu günden bu yana aile gibi olduğunu belirterek sözlerine başlayan Kemal Erdenay, "Bizim basketbol takımımız, bizim oynadığımız devirden bu yana İTÜ Spor Kulübü sporcularını, rektörlük dahil İTÜ'nün bütün öğretim üyelerini, teknokentte çalışanları, burada devlet memuru olarak çalışan herkesi bir aile olarak görüyor. Tam Finans'la bir sponsorluğumuz oldu. Kendileri de takım gibi çalışan bir kuruluş. Harun başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Harun Erdenay'ın kendisi için 'Magic Johnson' benzetmesinin yapıldığını hatırlatması üzerine Kemal Erdenay, "Harun özetledi. Baba-oğul olarak hem basketbol kulüplerinde hem de milli takımda hizmetlerimiz oldu. Benim devrimdeki İTÜ'yü herkes beğeniyordu. Ama Harun Erdenay, Türk basketbolunda 'Pegasus' lakabını alan bir evlat olarak gönlümüzde taht kurdu. Bu açıdan çok güzel günler yaşadık." dedi.

- "Herkesin takdirini kazanan, beyefendi bir evlat oldu"

Harun Erdenay'ın 2001 yılında oyuncu olarak, 2025'te de yönetici olarak Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikincilik yaşamasıyla ilgili konuşan Kemal Erdenay, "Oynadığı dönemde Avrupa Şampiyonası finali oynadı. Aradan yıllar geçti, şimdi Türkiye Basketbol Federasyonunda görevli ve yine Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik yaşadı. Bu da güzel bir tecrübe ve hatıra olarak akıllarda kalmıştır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Oğlunun oyuncu yönünü, yöneticiliğine tercih ettiğini belirten Kemal Erdenay, şunları söyledi:

"Oyunculuğunu her zaman tercih ediyorum. Yöneticiliğinden de kimsenin şikayetini duymadım. Harun mizaç olarak da hem basketbol oynarken hem de basketbol dışında taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan, beyefendi bir evlat oldu. Bu kulağıma da geliyordu, bu da benim için iftihar meselesi."

Geçmişe gitme şansı olsa aynı takımda oldukları dönemi yeniden yaşamak istediğini söyleyen Kemal Erdenay, "Harun'un antrenörlüğünü yaptığım seneleri yeniden yaşamak isterim. Kısa dönem antrenörlüğünü yaptım. O dönem bende çok güzel anılar bıraktı. Bunu tekrar yaşamak isterdim." dedi.

Son olarak Harun Erdenay'ın antrenörlüğünü yaptığı dönemde evde yaşananlara ilişkin konuşan Kemal Erdenay, şunları kaydetti:

"Eşim pek karışmıyordu. Bazen bana da kızıyordu. Ben, Harun da dahil bütün oyuncularımın üzerine giderek antrenörlük yapardım. Ama hepsi saha içinde kalırdı. Eve bir şey taşınmazdı. Eşim de bir şeyler söylerdi ama aile içinde kalırdı."