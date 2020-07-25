Erce Kardeşler: 'Alanya'da golü yemeseydim farklı olabilirdi'

Trabzonspor'un yedek kalecisi Erce Kardeşler, bordo-mavili takımın kaçan şampiyonluğu hakkında konuştu.



Pandemi öncesi ve sonrasını değerlendiren Erce Kardeşler "İlk yarı iyi geçti, pandemiye lider girdik. Sonra ise F.Bahçe'yi eledik. Alanyaspor maçından sonra düşüşümüz başladı. Şampiyonluk stresi mi, sezon uzadı ve bir yıl oldu, bu mu, bilemiyorum. Bu bahane değil, biz beceremedik. İnsanların kızması normal." dedi.



Erce Kardeşler ayrıca "Alanyaspor maçında 90+5'te o golü yemeseydim, böyle olmayabilirdi. Kendime bu yüzden kızgınım. Türkiye Kupası, lig ile kıyaslanmaz ama o kupayı alarak, gelecek sezon öncesi biraz olsun moral bulmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



