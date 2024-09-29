Ercan Osmani: 'Sezon başında kupa kazanmak ilerisi için güzel'

Anadolu Efes oyuncusu Ercan Osmani, 83-82 kazanılan Fenerbahçe BEKO maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ardından şampiyonluk kupasına ve madalyalarına kavuşan sporcular, duygularını paylaştı.



Müsabakada etkili bir oyun ortaya koyan Ercan Osmani, sezona güzel başladıkları için çok mutlu olduklarını belirterek "Sezonun başında kupa kazanmak ilerisi için çok güzel oluyor. Yeni katılan arkadaşlarımız da var takımda ve inşallah bu sezon böyle devam ederiz. Takım arkadaşlarıma da bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Bana güveniyorlar ve ben de maçta elimden geleni yapıyorum. Böyle güzel oynayınca da çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.



Maçta son pozisyonda ribuandu alıp süreyi tamamlayan isim olan Ercan Osmani, "Son pozisyonda ribaundu alabilmek için odaklanmıştık. Top elime de denk geldi. Güzel oldu ve kazandık. Bu sezon çok uzun olacak. İniş ve çıkışlar da olacaktır. Herkese başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyorum." diye konuştu.



Basketbol Gelişim Merkezi hakkında da açıklamalarda bulunan Osmani, şunları söyledi:



"Gerçekten bu salonu bu ülkeye kazandıran herkese çok teşekkür ediyorum. Antrenman salonları, etkinlik alanları çok güzel. Milli takım kamplarının burada olması da daha iyi olacaktır. Daha çok çalışma fırsatı bulacağız, bizim için daha kolay olacak. Burada açılacak olan lise de çok önemli. Bu ülkeye antrenör ve yönetici kazandırmak da çok önemli. Çok güzel bir haber bu ve bunun için de mutluyum."







