Eran Zahavi ayrıldı, yeni takımı...

Adı uzun süre Fenerbahçe ile anılan İsrailli golcü Eran Zahavi, Çin ekibi Guangzhou R&F ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.



33 yaşındaki oyuncu açıklamasında, "Her şey için teşekkürler Çin. Bugün 4 yıldır oynadığım takımımdan ayrıldım. Harika geçen 4 yıl için herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE OLMAYACAK"



Instagram'daki Fenerbahçe taraftarını adeta çılgına çeviren Zahavi, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli takıma transfer süreci hakkında konuşmuştu.



Fenerbahçe'ye transfer olmayacağını açıklayan Zahavi, "Instagram dünyayı çılgına çevirdi ve sosyal medyadaki her şey orantısız. Fenerbahçe taraftarının ilgisi çok güzeldi, bir numaraydı ancak ben Fenerbahçe'de değilim; orada olmayacağım" demişti.



PSV EINDHOVEN'A GİDİYOR



Tecrübeli oyuncunun Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven ile anlaşmaya vardığı kaydediliyor.



PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt de Zahavi hakkında, "İyi bir oyuncu, onu Çin'den biliyorum. Ligin en iyi oyuncularından biriydi. Bu tarz transferler kolay olmaz, bakacağız. Çin'de gol attıysan, Hollanda'da da atabilirsin. O ayrıca milli takımda da çok gol buldu" ifadelerini kullandı.



