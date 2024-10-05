Enrique'den Donnarumma'ya destek

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, kalecisi Gianluigi Donnarumma'ya destek verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Enrique'den Donnarumma'ya destek
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05 Ekim 2024 17:14
Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Arsenal maçında hatalı gol yemesinin ardından tepki çeken Gianluigi Donnarumma'ya destek verdi.

Enrique, "Şu ya da bu oyuncuyu suçlamadan önce durumu anlamalıyız. Suçlanabilecek tek kişi teknik direktördür. İnsanlar Donnarumma'ya yükleniyor. Lütfen onu rahat bırakın ve bana yüklenin!" ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adam ayrıca, "Oyunun tüm aşamaları üzerinde çalışıyoruz. Sadece kaleci değil, tüm takım bu işin içerisinde." sözlerini sarf etti.

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