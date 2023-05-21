ENKA, seriyi Galatasaray karşısında 2-0'a getirdi

Su topunda Spor Toto Süper Lig final serisi ikinci maçında ENKA, Galatasaray'ı 11-10 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
ENKA, seriyi Galatasaray karşısında 2-0'a getirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mayıs 2023 00:03
Su topunda Spor Toto Süper Lig final serisi ikinci maçında ENKA, Galatasaray'ı 11-10 yendi.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kalamış'taki Galatasaray Havuzu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip, 11-10 üstün tamamladı.

Toplamda 3 galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı serinin ilk maçını da ENKA, 15-14 kazanmıştı.

Seride üçüncü maç, yarın saat 20.00'de Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Gerektiği takdirde serinin dördüncü maçı ENKA'nın ev sahipliğinde 26 Mayıs Cuma, beşinci karşılaşması ise 27 Mayıs Cumartesi günü sarı-kırmızılıların sahasında yapılacak.

Süper Lig şampiyonu ve ikincisi, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery