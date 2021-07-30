Transferin hızlı takımlarından Trabzonspor milli futbolcu Emre Mor'u gündemine aldı.
Son olarak kadrosuna Dorukhan Toköz'ü katan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Karadeniz'den Günebakış gazetesinde yer alan habere göre; Bordo mavili ekip Celta Vigo'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Mor için harekete geçti. Trabzonspor teknik patronu Abdullah Avcı'nın milli futbolcuya olumlu rapor verdiği belirtildi.
Son olarak kadrosuna Dorukhan Toköz'ü katan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Karadeniz'den Günebakış gazetesinde yer alan habere göre; Bordo mavili ekip Celta Vigo'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Mor için harekete geçti. Trabzonspor teknik patronu Abdullah Avcı'nın milli futbolcuya olumlu rapor verdiği belirtildi.