Emre Mor, Trabzonspor'a önerildi!

Celta Vigo'dan ayrılacak olan Emre Mor, Trabzonspor'a önerildi. Abdullah Avcı, Emre Mor'a onay verdi

, Fotoğraf; AA
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Emre Mor, Trabzonspor'a önerildi!
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30 Temmuz 2021 12:44
Transferin hızlı takımlarından Trabzonspor milli futbolcu Emre Mor'u gündemine aldı.

Son olarak kadrosuna Dorukhan Toköz'ü katan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Karadeniz'den Günebakış gazetesinde yer alan habere göre; Bordo mavili ekip Celta Vigo'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Mor için harekete geçti. Trabzonspor teknik patronu Abdullah Avcı'nın milli futbolcuya olumlu rapor verdiği belirtildi.


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