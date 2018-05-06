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Emre Mor iki yıl rötarla Galatasaray yolunda

Galatasaray'da Fatih Terim'in A Milli takıma kazandırdığı, sonrasında inişli çıkışlı grafik sergileyen Emre Mor, adım adım Galatasaray'a geliyor.

Kaynak: Sabah
Emre Mor iki yıl rötarla Galatasaray yolunda
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06 Mayıs 2018 10:02
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Emre Mor sesleri yükseliyor....

Celta Vigo'da kadro dışı kalan ve takımdan ayrılma kararı alan genç yıldızın Fatih Terim'i arayarak Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediğini söylemesi büyük heyecan yarattı..

G.SARAYLI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ
Sezonun bitmesinin ardından Galatasaray, Celta Vigo ile temasa geçecek... Eğer her şey yolunda giderse Emre iki yıl rötarla Sarı-Kırmızılı formayı giyecek..

2015-16 sezonunun devre arası, Mustafa Denizli'nin isteği sonrası G.Saray, genç yıldızın transferi için atağa kalkmıştı. Fakat görüşmeler sonuçsuz kalmıştı..Emre Mor daha önce verdiği röportajlarda Galatasaraylı olduğunu açıkça söylemişti.



 


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