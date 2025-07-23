Emre Belözoğlu: 'Takımımıza 6-7 oyuncu lazım'

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında FK Tikves ile 0-0 berabere kaldı.Antalyaspor, sezon çalışmaları için geldiği Burdur kampının son gününde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Kompleksi'ndeki İstiklal Stadı'nda Makedonya takımı FK Tikves ile hazırlık maçı yaptı.Emre Belözoğlu yönetimindeki kırmızı beyazlılar, FK Tikves ile karşılaştığı mücadelede golsüz eşitlikle ayrıldı.Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalyaspor'un zor bir dönemden geçtiğini şuan büyük bir mücadele gösterdiklerini söyledi.Kampa gelmekte kulüp yönetiminin desteği olduğunu vurgulayan Belözoğlu,dedi.Transfer yasağı olmasına rağmen takımın arasına katılan oyunculara teşekkür eden Belözoğlu, şöyle dile getirdi: