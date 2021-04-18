Emre Belözoğlu: 'Aykut Kocaman, Fenerbahçe efsanesidir'

Emre Belözoğlu: "Aykut Hoca, 3 Temmuz sürecinde kader birliği yaptığımız efsanelerden biridir. Teknik adamlık kariyerinde şampiyonluk da yaşadı." https://t.co/F66OqV3f2t pic.twitter.com/XI8G2sTNFy



— Sporx (@sporx) April 18, 2021

Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir teknik direktörü Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe efsanesi olduğunu ifade etti.Aykut Kocaman hakkında konuşan Emre Belözoğlu: "Aykut Hoca, 3 Temmuz sürecinde kader birliği yaptığımız efsanelerden biridir. Teknik adamlık kariyerinde şampiyonluk da yaşadı" ifadelerini kullandı.Aykut Kocaman ise Emre Belözoğlu hakkında, "Emre Belözoğlu'na hayırlı olsun. Son derece donanımlı biri. Oyunculuğunda her tarafını gördü bu işin. Çok uzun yıllar oynadı. Üst seviyede oynadı. Üst seviyede insanlarla beraber oldu. Bütün bunların yanında, çok tutkulu. İnşallah her şey istediği gibi olur" şeklinde konuştu.