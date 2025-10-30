30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
0-3
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
1-2
30 Ekim
Pisa-Lazio
0-0

Emlak Konut'tan Saarlouis Royals'e 20 sayı fark!

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup E Grubu'nun 4. haftasında Almanya temsilcisi Saarlouis Royals'ı 89-69 mağlup etti.

calendar 30 Ekim 2025 21:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Emlak Konut'tan Saarlouis Royals'e 20 sayı fark!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup E Grubu'nun 4. haftasında Almanya temsilcisi Saarlouis Royals'ı 89-69 yendi.

Ahmet Cömert Spor Salonu'ndaki maça iyi başlayan Emlak Konut, ilk çeyreği 35-10 üstün tamamladı. Konuk takım, ikinci çeyrekte oyunda dengeyi kursa da farkı azaltamadı. Devre arasına 54-28 önde giren ev sahibi ekip, üçüncü çeyreğini 76-52 üstün bitirdiği müsabakayı, 20 sayı farkla 89-69 kazandı. 

Emlak Konut, bu sonuçla 4. maçında 3. galibiyetini aldı. Alman temsilcisi ise henüz galibiyetle tanışamadı. 

Ev sahibi takımda Astou Ndour, 25 sayı ve 12 ribauntla galibiyette başrolü oynadı. Victoria Macaulay 17, Jessica Thomas 13, Berfin Sertoğlu 12, Melek Uzunoğlu 9, Antonia Delaere 8, Petra Holesinska 5 sayı üretti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.