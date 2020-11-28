Emir Dilaver: 'Bize 7 sarı 1 kırmızı, Galatasaray'a 0'

Çaykur Rizespor'un stoperi Emir Dilaver, Galatasaray'a 4-0 kaybettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.



Hakem Atilla Karaoğlan'ı eleştiren Emir Dilaver, "İlk yarı penaltı kararına kadar durum dengeliydi ama onunla beraber her şey değişti. Hakemin penaltı kararıyla ne düşündüğünü merak ediyorum, çünkü bütün maçı değiştirdi karar." ifadelerini kullandı.



Rizespor'un stoperi, "Çok enteresan bir maç oldu bizim için, biz 7 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördük, rakibimiz Galatasaray tek bir sarı kart bile görmedi. Son dakikalarda Onur Bulut'un pozisyonunda bile kart çıkmadı. Küçük takımlara karşı çok rahat kart çıkabiliyor, bu böyle oluyor demek ki." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



DONSAH: "GALATASARAY İYİYDİ"



Rizespor'un Ganalı orta sahası Godfred Donsah ise, "Penaltıya kadar oyun dengeliydi. İlk 15 dakika zorlandık. Galatasaray gerçekten iyiydi. Penaltıdan sonra işler değişti. Odak noktamız düştü. Penaltıdan sonra böyle bir skor çıktı ortaya." açıklamasını yaptı.



