Embiid, Twitter profilinden "Philadelphia" konumunu kaldırdı!

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in, Twitter profilinden "Philadelphia" konumunu ve "processing" ifadesini kaldırdığı görüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Embiid, Twitter profilinden 'Philadelphia' konumunu kaldırdı!
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15 Ağustos 2023 13:34
Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in, Twitter profilinden "Philadelphia" konumunu ve "processing" ifadesini kaldırdığı görüldü.

James Harden'ın Çin'deyken 76ers başkanı Daryl Morey'yi alenen yalancı olarak göstermesi sonrası, takım arkadaşı Embiid'in ise Twitter profilinde bazı değişiklikler yapması dikkat çekti.

Embiid'in başlangıçta konumu Philadelphia olarak gözükürken, profilinde ise Philadelphia'daki "The Process" dönemine atıfta bulunan "processing" (süreç işliyor) ifadesi yer alıyordu.



2021'de kontratını dört yıllığı 213 milyon dolarlık bir sözleşme ile uzatan Sixers yıldızının anlaşması, 2026-27 sezonu sonuna kadar sürüyor. Bu da 2026-27 sezonu için 59 milyon dolarlık oyuncu opsiyonuna sahip olan Embiid'in, 76ers'ta en az üç sezon tutmasını garanti olarak gösteriyor.

Embiid, 2022-23 sezonunda 33.1 sayı, 10.2 ribaund, 4.2 asist, 1.0 top çalma ve 1.7 blok ortalamalarıyla MVP ödülünü kazanmıştı.

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