Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, en az galibiyet yüzdesini Nisan ayında oynadığı maçlarda yaşadı.



Bordo-mavililer ile oynadığı son 3 maçtan da eşitlikle ayrılan Avcı, teknik direktörlük kariyerinde Nisan ayında oynadığı 51 maçta sadece 19 galibiyet alabildi.



Yüzde olarak hesaplandığında bu rakam yüzde 37 olurken, Avcı'nın diğer aylara göre aldığı en az galibiyet yüzdesi olarak dikkat çekti.



İşte ay ay Abdullah Avcı'nın oynadığı maçlar ve aldığı galibiyet yüzdesi:



AY / MAÇ / GALİBİYET / GALİBİYET YÜZDESİ



Ocak: 30 maç / 17 galibiyet / Yüzde 57

Şubat: 43 maç / 21 galibiyet / Yüzde 49

Mart: 39 maç / 18 galibiyet / Yüzde 46

Nisan: 51 maç / 19 galibiyet / Yüzde 37

Mayıs: 40 maç / 20 galibiyet / Yüzde 50

Ağustos: 30 maç / 16 galibiyet / Yüzde 53

Eylül: 39 maç / 15 galibiyet / Yüzde 39

Ekim: 44 maç / 27 galibiyet / Yüzde 61

Kasım: 41 maç / 24 galibiyet / Yüzde 59

Aralık: 48 maç / 21 galibiyet / Yüzde 44





İLGİLİ VİDEO