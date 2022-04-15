Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, en az galibiyet yüzdesini Nisan ayında oynadığı maçlarda yaşadı.
Bordo-mavililer ile oynadığı son 3 maçtan da eşitlikle ayrılan Avcı, teknik direktörlük kariyerinde Nisan ayında oynadığı 51 maçta sadece 19 galibiyet alabildi.
Yüzde olarak hesaplandığında bu rakam yüzde 37 olurken, Avcı'nın diğer aylara göre aldığı en az galibiyet yüzdesi olarak dikkat çekti.
İşte ay ay Abdullah Avcı'nın oynadığı maçlar ve aldığı galibiyet yüzdesi:
AY / MAÇ / GALİBİYET / GALİBİYET YÜZDESİ
Ocak: 30 maç / 17 galibiyet / Yüzde 57
Şubat: 43 maç / 21 galibiyet / Yüzde 49
Mart: 39 maç / 18 galibiyet / Yüzde 46
Nisan: 51 maç / 19 galibiyet / Yüzde 37
Mayıs: 40 maç / 20 galibiyet / Yüzde 50
Ağustos: 30 maç / 16 galibiyet / Yüzde 53
Eylül: 39 maç / 15 galibiyet / Yüzde 39
Ekim: 44 maç / 27 galibiyet / Yüzde 61
Kasım: 41 maç / 24 galibiyet / Yüzde 59
Aralık: 48 maç / 21 galibiyet / Yüzde 44
Bordo-mavililer ile oynadığı son 3 maçtan da eşitlikle ayrılan Avcı, teknik direktörlük kariyerinde Nisan ayında oynadığı 51 maçta sadece 19 galibiyet alabildi.
Yüzde olarak hesaplandığında bu rakam yüzde 37 olurken, Avcı'nın diğer aylara göre aldığı en az galibiyet yüzdesi olarak dikkat çekti.
İşte ay ay Abdullah Avcı'nın oynadığı maçlar ve aldığı galibiyet yüzdesi:
AY / MAÇ / GALİBİYET / GALİBİYET YÜZDESİ
Ocak: 30 maç / 17 galibiyet / Yüzde 57
Şubat: 43 maç / 21 galibiyet / Yüzde 49
Mart: 39 maç / 18 galibiyet / Yüzde 46
Nisan: 51 maç / 19 galibiyet / Yüzde 37
Mayıs: 40 maç / 20 galibiyet / Yüzde 50
Ağustos: 30 maç / 16 galibiyet / Yüzde 53
Eylül: 39 maç / 15 galibiyet / Yüzde 39
Ekim: 44 maç / 27 galibiyet / Yüzde 61
Kasım: 41 maç / 24 galibiyet / Yüzde 59
Aralık: 48 maç / 21 galibiyet / Yüzde 44