Egemen Korkmaz: 'Genel anlamda oyundan memnunum'

2027 UEFA 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Hırvatistan ile 1-1 berabere kalan Ümit Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Egemen Korkmaz, oyuncuların performansından memnun olduğunu söyledi.



Korkmaz, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maçın kolay olmadığını belirtti.



"OYUN PLANLARIMIZI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDIK"



Formasyon olarak iki takımın birbirine yakın olduğun ancak rakibin kendilerini biraz şaşırttığını dile getiren Korkmaz, "Karşılarken 5-3-2 karşıladılar hiç beklemediğimiz bir şeydi. Biz de oyun planlarımızı biraz değiştirmek zorunda kaldık. Kurarken de oyunu üçlü kuruyorlardı. Biz de baskılarımızı otomatik olarak değiştirdik. Genel anlamda oyuncuların azminden, mücadelesinden çok memnunum." dedi.

Oynamayan futbolcu sayısının fazla olduğunu kaydeden Korkmaz, şöyle devam etti: