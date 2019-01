"Başakşehir formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum"

"Dzeko ve Cengiz'i İstanbul'a getirmek istiyoruz"

"İnşallah bir gün orada (Premier Lig'de) oynarım"

Süper Lig'de en çok beğendiği oyuncular

"Bence de maç anlatımım iyi oldu"

"En sevdiği takım Valencia"

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Türkçe olarak verdiği ilk özel röportajında, "İnşallah şampiyon Başakşehir olacak." dedi.Visca, yaptığı açıklamada, şampiyonluk yarışı hakındaki düşüncelerini, hedeflerini, Avrupa'da en beğendiği ligler ve oyuncular ile Türkiye'deki yaşamını anlattı."İki sezon önce hedefimiz şampiyonluk değildi ancak yine de son haftalara kadar şampiyonluğu zorladık." sözleriyle röportaja başlayan Edin Visca, "Geçtiğimiz sezon ise hedefimiz şampiyonluktu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi köklü camialarla yarışı son haftalara kadar sürdürdük. Sivas maçında son saniyede şanssız şekilde gol yedik ve bence şampiyonluğu orada bıraktık. Bu sezon daha tecrübeliyiz, her maç tek tek hazırlanıyoruz. İlk yarıyı 6 puan farkla tamamladık. Bu avantajı korumak için sadece kendi oyunumuza odaklanmamız gerekiyor. 6 puan gerimizde 4 takım var. İkinci yarının daha zor geçeceğini biliyoruz. İyi bir takımız ve iyi bir kadromuz var. İnşallah şampiyon Başakşehir olacak." ifadelerini kullandı.Pazar günü deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçını da değerlendiren Visca, "Trabzon iyi oynuyor ve iyi bir kadroları var. Zor bir maç olacak. Biz kendi oyunumuza odaklanmalıyız. Bana göre Türkiye'deki en iyi takımız. Sistem en büyük avantajımız. Her gün çok detaylı çalışıyoruz. Maç zor olacak ama biz 3 puanı almak istiyoruz." şeklinde konuştu.Her futbolcunun hedefleri arasında kulübünde şampiyonluk yaşamak ve milli takımı ile Dünya Kupası'nda oynamak olduğunu belirten Bosna Hersekli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:"2014'te Brezilya'da milli takımım ile Dünya Kupası'nda oynadım, şimdi de Başakşehir'de şampiyonluk istiyorum. Gelecek sezon Başakşehir formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. En büyük başarım 2014'te Dünya Kupası oynamamdı. Kariyerimdeki en büyük karşılaşma, Maracana'da Messili Arjantin karşısında oynadığım maçtı. Gerçekten futbolda başka bir şey hissettim. Her futbolcu, Maracana'da Dünya Kupası maçı oynamak ister. O günü ve o maçı hayatım boyunca unutmayacağım. 2009-2010 sezonunda da Bosna'da eski takımım Zeljeznicar'da şampiyon oldum ve şimdi sıra Başakşehir'e geldi. Sekiz senedir burada oynuyorum. İstanbulda, Başakşehir'de kendimi evimde hissediyorum. İnşallah bu sene şampiyonluk gelecek ve benim de en büyük başarım bu olacak."Medipol Başakşehir'de birlikte oynadığı Cengiz Ünder ve milli takımdan arkadaşı Edin Dzeko'nun Roma'da forma giymeleri nedeniyle İtalyan takımını ilgiyle takip ettiğini belirten Edin Visca, "Cengiz orada 2 sezondur önemli işler yapıyor. Dzeko ve Cengiz için her maçı izliyorum. Her maç performansını arttırıyor. Belki Roma'da en iyi iki oyuncu Dzeko ve Cengiz. İnşallah sakatlık olmasın, daha iyi bir kariyeri olacak ve daha büyük takımlarda oynayacak. Cengiz iyi çocuk ve iyi çalışıyor. Başakşehir'de bizimle beraber oynadı ve hiç değişmedi. Genç oyuncular Cengiz'i örnek alabilir." değerlendirmesinde bulundu.Geçen sene Avrupa Ligi'nde oynadıklarını hatırlatan Visca, "O da iyi bir turnuva ama Şampiyonlar Ligi'ni dünyada herkes biliyor, Orada en büyük isimlere karşı oynuyorsunuz. İnşallah biz de seneye Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve belki Roma ile eşleşerek Dzeko ve Cengiz'i İstanbul'a getirmek istiyoruz. Avrupa'nın büyük takımları Barcelona, Real Madrid ve Manchester City'ye karşı oynamak istiyorum." açıklamasını yaptı.Visca, Başakşehir'de unutamadığı maçı ise "İki sezon önce Şampiyonlar Ligi ön eleme turu rövanşında Sevilla'ya karşı İspanya'da oynadığımız maçı unutamıyorum. Çünkü orada 90 dakika iyi oynadık ve son saniyede direkten dönen topumuz oldu. Şampiyonlar Ligi'ni son saniyede kaçırdık." şeklinde anlattı.Edin Visca, "Adın hep transfer haberleriyle anılıyor. Hangi ligde oynamak istersin?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:"İngiltere Premier Ligi çok beğeniyorum bir de İspanya Ligi'ni (La Liga) beğeniyorum. İnşallah bir gün orada (Premier Lig'de) oynarım. İspanya'da çok teknik oyuncular var ama bence İngiltere Premier Lig futbolun NBA'i gibi gözüküyor. Her futbolcu İngiltere Premier Lig'de oynamak ister."Visca, "Yaptığımız röportajlarda, teknik adam ve futbolcuların çoğunluğu Süper Lig'de en beğendikleri oyuncu olarak adını söylüyorlar. Peki Visca'nın beğendiğin oyuncular kimler?" sorusunu, "Öncelikle benimle ilgili düşünceleri için herkese teşekkür ediyorum. Futbolda her sene kendime bir hedef koyuyorum ve o hedef için her idmanda çok çalışıyorum. Her maçta takımım ve takım arkadaşlarım için en iyi performansı göstermeye çalışıyorum. İki isim söyleyebilirim, iki genç oyuncu. Bizim takımdan İrfan Can Kahveci ve Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür. İkisi de çok yetenekli oyuncu ve çok beğeniyorum. İnşallah kariyerlerinde sakatlık olmazsa, Türk futboluna önemli hizmetleri olacaktır." şeklinde cevapladı.Bosna Hersekli futbolcu, dünya futbolunda beğendiği isimleri ise, "En iyi oyuncular Messi, Ronaldo ama ben Modric'i seviyorum ve Miralem Pjanic'i söyleyebilirim. Pjanic'le milli takımda da beraber oynuyorum, gerçekten büyük bir oyuncu ve tabii Dzeko. İngiltere ve Almanya'da oynadı, şimdi İtalya'da. Dünyada en iyi 3 forvetten biri olabilir." sözleriyle açıkladı.Edin Visca, Süper Lig kariyerinde attığı en güzel golü ise şöyle anlattı:"2-3 sezon önce Trabzon karşısında, Emre Kaptan bana uzun bir top attı, ben de güzel bir gol attım. Ben de nasıl attığımı bilmiyorum. O belki benim en iyi golüm olabilir. Bir kaç tane daha güzel golüm var ama şimdi unuttum."Visca, Antalya kampında oynanan bir hazırlık maçında Junior Caiçara'nın attığı golü Türkçe anlattığı video ile ilgili olarak ise, "Sekiz yıldır Türkiye'deyim ve gerçekten Türkçe konuşmak istiyorum. Tabii ki bizim için Türkçe daha zor geliyor. Çünkü Türkçe dünyada en zor birkaç dilden biri ama yavaş yavaş daha fazla konuşmak istiyorum. Her şeyi anlıyorum ama konuşmak biraz zorluyor. Her hafta maç izliyorum ve nasıl maç anlattıklarını biliyorum. Bence de maç anlatımım iyi oldu. Buradaki ikinci senemde yakın bir arkadaşımdan ders aldım. Şu an kulüpte tercümanımız Barbaros ile beraber çalıştım. Her gün kahve içiyoruz, şaka yapıyoruz. O da bana öğretiyor. Kulüpte herkesle sadece Türkçe konuşmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kendisi için çok önemli bir insan olduğunun altını çizen Visca, şöyle devam etti:"Abdullah Hoca 8 yıl önce beni transfer etti. 8 yıl içinde bana çok büyük şeyler öğretti. Her sene daha iyi oynuyorum. Bunun için ona teşekkür etmem gerek, çünkü bana güven veriyor, her sene yeni bir şey öğretiyor ve ne yapmam gerektiğini anlatıyor. Çalıştığım en iyi teknik direktör ve inşallah bu sene birlikte şampiyonluk yaşayacağız."İstanbul'daki yaşamıyla ilgili de konuşan Visca, şunları kaydetti:"Her gün 6-7 saat tesisteyiz. Her zaman yüzde yüzümü antrenman ve maç için düşünüyorum. Futbolu çok seviyorum. Her sezonda her maçta daha iyi olmak istiyorum. Bazen dinleniyorum bazen eşim ve arkadaşlarla yemeğe gidiyoruz. Boğaz'da çay içiyoruz. İstanbul benim için dünyada en güzel şehiri. Bazen tesiste playstation oynuyoruz bazen de kitap okuyorum. En sevdiği takım playstation dışında da Valencia, çünkü ben o kadar büyük takımları sevmiyorum. Playstation oynarsam da her zaman Valencia ile oynuyorum."Türkiye ve Bosna Hersek'in iki kardeş ülke olduğuna da değinen Visca, "Türkiye benim ikinci ülkem. Birbirimize benziyoruz. Tatilde Bosna'ya gittim 8-9 gün. Orada da çok Türk arkadaşlarım var. Aynısı benim için, bir fark yok. Sadece dil biraz farklı, yemek aynı, kültür aynı, her şey aynı." görüşlerini paylaştı.Edin Visca, son olarak taraftarlara da seslenerek, "Taraftar gelirse mutlu oluruz, çünkü daha zor maçlar bizi bekliyor. Taraftar gelirse hep birlikte daha kolay şampiyonluk gelir." çağrısında bulundu.