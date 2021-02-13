Edgar Ie: "Vitor Hugo ile iyi anlaşıyoruz"

Trabzonspor'un stoperi Edgar Ie, Gaziantep FK maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Edgar Ie: 'Vitor Hugo ile iyi anlaşıyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2021 18:42
Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da savunma oyuncusu Edgar Ie, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Savunmadaki partneri Hugo için konuşan Edgar, "Vitor Hugo ile iyi bir uyumumuz var defansta. İkimiz de aynı dili konuşuyoruz, kolay anlaşıyoruz. Takım olarak iyi savunma yapıyoruz, biz de savunmada yardımcı oluyoruz." dedi.

Kazanmak için gerekeni yaptığını dile getiren Trabzonspor'un stoperi, "Gol atmak her zaman güzeldir, bütün oyuncuların hayalidir. Ben de kazanmak için gerekeni yapıyorum, gol atmak da bunun ekstrası." ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için