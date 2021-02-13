Edgar Ie: 'Vitor Hugo ile iyi anlaşıyoruz'

Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da savunma oyuncusu Edgar Ie, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Savunmadaki partneri Hugo için konuşan Edgar, "Vitor Hugo ile iyi bir uyumumuz var defansta. İkimiz de aynı dili konuşuyoruz, kolay anlaşıyoruz. Takım olarak iyi savunma yapıyoruz, biz de savunmada yardımcı oluyoruz." dedi.



Kazanmak için gerekeni yaptığını dile getiren Trabzonspor'un stoperi, "Gol atmak her zaman güzeldir, bütün oyuncuların hayalidir. Ben de kazanmak için gerekeni yapıyorum, gol atmak da bunun ekstrası." ifadelerini kullandı.



