Ederson penaltı atmayı çok istiyor

Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, penaltı antrenmanı yaptığını ve maçlarda penaltı atmak istediğini esprili bir dille açıkladı.



Ederson verdiği röportajda antrenmanlarda penaltı atışlarını denediğini ve bu anlamda takımın en iyisi olduğunu söyledi. 27 yaşındaki file bekçisi açıklamasında, "Frikik atışlarını değil ama penaltı atmayı sürekli çalışıyorum. Takımda bir çok iyi frikikçi var, onda gözüm yok. Ben penaltı atışları konusunda takımın en iyisiyim (gülüyor)." sözlerini kullandı. Ederson penaltı atışları çalışmasına ve bu konuda iyi olduğuna inanmasına rağmen ise teknik direktörü Pep Guardiola'nın maçlarda penaltı atma konusunda kendisine kesinlikle izin vermediğini sözlerine ekledi.



2017'de Benfica'dan Manchester City'e 40 milyon euroya transfer olan Ederson, bir kaleciye göre yüksek teknik kapasitesiyle biliniyor. Brezilyalı kaleci Manchester City ile çıktığı 157 maçta 123 gol yedi, 75 maçta ise kalesini gole kapattı.



