Eczacıbaşı, yarı finalde Vakıfbank ile eşleşti

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın üçüncü gün ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'dan Prosecco DOC Imoco Volley'e 3-1 yenildi.



Bu sonuçla hem A Grubu'nu lider bitiren İtalyan ekibi hem de ikinci sırayı alan Eczacıbaşı Dynavit yarı finalist oldu. Eczacıbaşı Dynavit, yarı finalde Vakıfbank'la eşleşti.



Antalya Spor Salonu'nda oynanan A Grubu karşılaşmasının ilk setini Prosecco DOC Imoco Volley 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette iyi bir oyun ortaya koyan Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-21 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.



Başa baş geçen üçüncü seti İtalyan ekibi 25-22 alarak 2-1 üstünlük sağlarken, son seti de 25-18 alarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.



Prosecco DOC Imoco Volley, aldığı galibiyetle grubunu ilk sırada, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı Dynavit ise ikinci sırada tamamlayarak yarı finale çıkmayı başardı.



A Grubu'nun birincisi Prosecco DOC Imoco Volley'in yarı finaldeki rakibi, B Grubu'nda Gerdau Minas (Brezilya) ile Kuanysh Club (Kazakistan) arasında oynanacak günün ikinci maçı sonunda belli olacak.



Salon: Antalya



Hakemler: David Fernandes Fuentes (İspanya), Stanislava Simic (Sırbistan)



Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Beyza Arıcı, Hande Baladın, Elif Şahin, Voronkova, Jack-Kısal (Heyrman, Ognjenovic, Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Fabris, Yaprak Erkek, Tuna Aybüke Özel)



Prosecco DOC Imoco Volley: Plummer, Robinson, De Kruijf, Lubian, Wolosz, Haak (Squarcini, De Gennaro, Gennari, Gray, Pericati, Furlan, Bardaro, Carraro)



Setler: 18-25, 25-21, 22-25, 18-25)



Süre: 103 dakika (25, 26, 28, 24)





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