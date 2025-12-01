Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos deplasmanında

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun ikinci haftasında 2 Aralık Salı günü Yunanistan'ın Olympiakos ekibine konuk olacak.
Melina Merkouri Rentis Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Mücadelede Dobromir Dobrev (Bulgaristan) ve Maciej Twardowski (Polonya) hakem ikilisi düdük çalacak.
Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki ilk maçında Sırbistan ekibi OK Zeleznicar'ı 3-0 mağlup etti.
