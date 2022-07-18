Arjantinli yıldız Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak isteyen ekipler arasına Roma hızlı bir giriş yaptı.



Napoli ve Inter'in uzun süredir ikna turları gerçekleştirdiği Dybala için devreye giren Roma, yıldız isme teklifini yaptı. İtalyan basını, Dybala ile bizzat görüşen Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi'nde olmamalarına rağmen Dybala'yı projelerine ikna ettiği bilgisini paylaştı.



28 yaşındaki yıldız oyuncuya daha önce Manchester United ve Dortmund'un da talip olduğu belirtilmişti. Ancak Dybala'nın Roma ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı ortaya çıktı.



Juventus'un yeni sözleşme imzalamayıp serbest bıraktığı Dybala, 2015'te Palermo'dan Juventus'a 41 milyon euroya imza atmıştı.



Arjantinli yıldız Serie A'da çıktığı 271 maçta 98 gol 51 asist üreterek ülke futboluna damga vurmuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ