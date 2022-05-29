Dusan Alimpijevic, Maccabi Tel Aviv'in listesinde

THY Euroleague'in İsrail ekiplerinden Maccabi Tel Aviv, yeni sezonda başantrenör değişikliğine gitmeyi planlarken adaylar arasında arasında Türkiye'den de bir ismin olduğu öne sürüldü.



Yunan basınında çıkan haberlere göre; İsrail ekibinin başantrenör Yannis Sferopulos ile yolları ayırdıktan sonra ilk hedefinin İspanyol koç Xavi Pascual olacağı ifade edilirken, Frutti Extra Bursaspor ile Eurocup'ta final oynayan ve yılın koçu seçilen Sırp koç Dusan Alimpijevic ile çoktan bir görüşme yapıldığı yazıldı. Alimpijevic ve Pascual'ın yanı sıra Karadağlı koç Zvedzan Mitrovic'in de Maccabi'nin listesinde olduğu ifade edildi.



İsrail ekibinin ayrıca, Euroleague finalinde Anadolu Efes'e kaybeden Real Madrid ile yollarını ayırabileceği iddia edilen İspanyol koç Pablo Laso'nun da durumunu takip ettiği ifade edildi.



Maccabi Tel Aviv, normal sezonunu 5. sırada tamamladığı THY Euroleague'in play-off turunda Real Madrid 3-0 yenilerek sezonu tamamlamıştı.





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