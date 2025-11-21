Dursun Özbek'ten Barış Alper açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor ve Habertürk TV ortak yayınında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Başkan Özbek, Barış Alper Yılmaz ile ilgili de konuştu.
Barış Alper'e teklifler geldiğini söyleyen Özbek, "Barış Alper Yılmaz için teklifler geldi ama biz Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmuştuk. Barış da bu kadronun içindeki bir oyuncuydu. Galatasaray'ın alışık olduğunu düzenin korunması, sadece noktasal 1-2 transferle, kadroyu kuvvetlendirmek. Bu hedefe yürürken başarılı olan kadronun içindeki bir oyuncuyu satmak istemedik. Sadece eksiklerimizi tamamlamak istedik, o nedenle satışı gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.
