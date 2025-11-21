20 Kasım
Peterborough-Stockport County
3-075'
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
3-3
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
0-029'
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Dursun Özbek'ten Barış Alper açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz'a teklifler gelmesine rağmen Şampiyonlar Ligi kadrosunu bozmak istemedikleri için satışa onay vermediklerini söyledi.

calendar 20 Kasım 2025 23:50 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2025 00:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek'ten Barış Alper açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor ve Habertürk TV ortak yayınında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek, Barış Alper Yılmaz ile ilgili de konuştu.

Barış Alper'e teklifler geldiğini söyleyen Özbek, "Barış Alper Yılmaz için teklifler geldi ama biz Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmuştuk. Barış da bu kadronun içindeki bir oyuncuydu. Galatasaray'ın alışık olduğunu düzenin korunması, sadece noktasal 1-2 transferle, kadroyu kuvvetlendirmek. Bu hedefe yürürken başarılı olan kadronun içindeki bir oyuncuyu satmak istemedik. Sadece eksiklerimizi tamamlamak istedik, o nedenle satışı gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.