Dursun Özbek'in tek rakibi Faruk Süren!

Galatasaray Başkanı olarak üçüncü şampiyonluğunu gören Dursun Özbek, kupa sayısını (2 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa) 8'e çıkardı.
Dursun Özbek; Alp Yalman, merhum Özhan Canaydın, Ünal Aysal ve merhum Mustafa Cengiz gibi görev yapmış eski başkanları geride bıraktı.
Dursun Özbek, 4 şampiyonluğunu UEFA Kupası ile taçlandıran Faruk Süren'in arkasından geliyor.
Dursun Özbek; Alp Yalman, merhum Özhan Canaydın, Ünal Aysal ve merhum Mustafa Cengiz gibi görev yapmış eski başkanları geride bıraktı.
Dursun Özbek, 4 şampiyonluğunu UEFA Kupası ile taçlandıran Faruk Süren'in arkasından geliyor.
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