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Dursun Özbek'in tek rakibi Faruk Süren!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kupa sayısında Faruk Süren'in arkasından geliyor.

calendar 19 Mayıs 2025 10:40
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek'in tek rakibi Faruk Süren!
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Galatasaray Başkanı olarak üçüncü şampiyonluğunu gören Dursun Özbek, kupa sayısını (2 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa) 8'e çıkardı.

Dursun Özbek; Alp Yalman, merhum Özhan Canaydın, Ünal Aysal ve merhum Mustafa Cengiz gibi görev yapmış eski başkanları geride bıraktı.

Dursun Özbek, 4 şampiyonluğunu UEFA Kupası ile taçlandıran Faruk Süren'in arkasından geliyor.


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