"Durant ve Kyrie'yi beraber izleyenler, şaşkına dönmüşler" iddiası

ESPN'den Brian Windhorst, Brooklyn Nets süperstarları Kyrie Irving ve Kevin Durant'ı antrenmanda gören insanların şaşkına döndüğünü açıkladı.



Nets, gelecek sezon şampiyonluk kuraklığını sona erdirmek için mükemmel bir fırsata sahip. Durant ve Irving'in sahayı paylaşmalarıyla, tüm gözlerin Nets'te olacağı biliniyor.



2019-20 NBA sezonunda, Nets taraftarları sakatlıklardan ötürü bu iki yıldızı beraber izleme şansını yakalayamamıştı. Windhorst, yakın tarihli bir röportajda ekip olarak Nets'ten şöyle bahsetti:



"Bence şu anda en ilginç takımlardan biri. Ayrıca, Durant ve Kyrie'yi de bir süredir görmemiştik. Antrenmanlarını izleyen insanlarla konuştum ve bana inanılmaz yorumlar yaptılar. 'Bu ikili oynamaya hazır' gibi şeyler söylediler, ama ben de görmek istiyorum.



Benim için önümüzdeki altı aylık bir süre için en ilginç takım Brooklyn. Kadrolarıyla ve bir araya gelme şekilleriyle. Demek istediğim, bu muhtemel olarak pek çok engebesi olan, potansiyelli bir ekip. Bence inişli çıkışlı bir ekip olacak."



