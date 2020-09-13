Dorukhan'ın transfer iddialarına yanıt

Geçen sezon geçirdiği ağır sakatlığın ardından form tutmaya başlayan Milli futbolcu Dorukhan Toköz geleceği ile ilgili açıklamada bulundu.

Dorukhan'ın transfer iddialarına yanıt
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13 Eylül 2020 01:29
Beşiktaş'ta sezon başında kalıp kalmayacağı netlik kazanmayan Dorukhan Toköz'ün geleceği ile ilgili menajeri Ahmet Bulut konuştu.

Aspor'a konuşan Bulut, temsilcisi olduğu Milli futbolcunun transferi ile ilgili herhangi bir takımla görüşmediklerini ve oyuncusunun Beşiktaş'ta kalacağını söyledi.

Ahmet Bulut'un Dorukhan ile ilgili sözleri:

"Dorukhan'ın Beşiktaş'la 1 sene daha sözleşmesi var, başka takımlarla görüşmedik. Futbola konsantre oldu, bu sene Beşiktaş'ta kalacak."



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