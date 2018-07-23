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Dortmund çok hazır, rakip tanımıyor! Liverpool...

Borussia Dortmund, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Liverpool'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Dortmund çok hazır, rakip tanımıyor! Liverpool...
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23 Temmuz 2018 01:08
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Liverpool ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Mücadelenin Virgil van Dijk ile 25. dakikada öne geçen Liverpool, ilk devreyi 1-0'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Christian Pulisic'in penaltıdan kaydettiği golle skora denge getiren Borussia Dortmund, 89. dakikada Pulisic ve 90. dakikada Larsen ile iki gol daha buldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Borussia Dortmund, Liverpool'u 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund turnuvada 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı. Liverpool ise ilk maçta puan alamadı.



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