Uluslararası Şampiyonlar Kupası'ndailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin Virgil van Dijk ile 25. dakikada öne geçen Liverpool, ilk devreyi 1-0'lık üstünlükle girdi.Karşılaşmanın 66. dakikasında Christian Pulisic'in penaltıdan kaydettiği golle skora denge getiren Borussia Dortmund, 89. dakikada Pulisic ve 90. dakikada Larsen ile iki gol daha buldu.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Borussia Dortmund, Liverpool'u 3-1 mağlup etti.Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund turnuvada 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı. Liverpool ise ilk maçta puan alamadı.