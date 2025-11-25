Domenico Tedesco'dan 'Galatasaray' yasağı!

Çaykur Rizespor'u 2-0 geriden gelip ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-2 mağlup eden Fenerbahçe, ara vermeden perşembe günü oynayacağı Ferençvaroş maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman salondaki core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Rize deplasmanında forma giyen isimler ise rejenarasyon çalışması yaptı.
GALATASARAY İSMİNİ YASAKLADI
Öte yandan Domenico Tedesco, tesislerde Galatasaray ismini yasakladı. İtalyan çalıştırıcı, maç maç düşünmeleri gerektiğini ve bu nedenle oyuncularından sadece Avrupa Ligi'ndeki Ferençvaroş maçına odaklanmalarını istedi.
"AKLINIZDAN ÇIKARIN"
Tedesco'nun "Cuma gününe kadar Galatasaray'ın ismini duymak istemiyorum. Önceliğimiz Ferençvaroş. Bu maçtan sonra Galatasaray derbisine odaklanacağız. Şimdi herkes kafasından Galatasaray'ı çıkarsın. Bizim rakibimiz Ferençvaroş" dediği ileri sürüldü.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman salondaki core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Rize deplasmanında forma giyen isimler ise rejenarasyon çalışması yaptı.
GALATASARAY İSMİNİ YASAKLADI
Öte yandan Domenico Tedesco, tesislerde Galatasaray ismini yasakladı. İtalyan çalıştırıcı, maç maç düşünmeleri gerektiğini ve bu nedenle oyuncularından sadece Avrupa Ligi'ndeki Ferençvaroş maçına odaklanmalarını istedi.
"AKLINIZDAN ÇIKARIN"
Tedesco'nun "Cuma gününe kadar Galatasaray'ın ismini duymak istemiyorum. Önceliğimiz Ferençvaroş. Bu maçtan sonra Galatasaray derbisine odaklanacağız. Şimdi herkes kafasından Galatasaray'ı çıkarsın. Bizim rakibimiz Ferençvaroş" dediği ileri sürüldü.