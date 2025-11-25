24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
3-4
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
0-0
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
3-0
24 Kasım
M. United-Everton
0-1
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
2-1
24 Kasım
Torino-Como
1-5
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
2-2
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Domenico Tedesco'dan 'Galatasaray' yasağı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, cuma gününe kadar Galatasaray ismini tesislerde yasakladı. Takımın sadece Ferençvaroş maçına odaklanmasını istedi.

calendar 25 Kasım 2025 08:28
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco'dan 'Galatasaray' yasağı!
Çaykur Rizespor'u 2-0 geriden gelip ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-2 mağlup eden Fenerbahçe, ara vermeden perşembe günü oynayacağı Ferençvaroş maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman salondaki core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Rize deplasmanında forma giyen isimler ise rejenarasyon çalışması yaptı.

GALATASARAY İSMİNİ YASAKLADI


Öte yandan Domenico Tedesco, tesislerde Galatasaray ismini yasakladı. İtalyan çalıştırıcı, maç maç düşünmeleri gerektiğini ve bu nedenle oyuncularından sadece Avrupa Ligi'ndeki Ferençvaroş maçına odaklanmalarını istedi.

"AKLINIZDAN ÇIKARIN"

Tedesco'nun "Cuma gününe kadar Galatasaray'ın ismini duymak istemiyorum. Önceliğimiz Ferençvaroş. Bu maçtan sonra Galatasaray derbisine odaklanacağız. Şimdi herkes kafasından Galatasaray'ı çıkarsın. Bizim rakibimiz Ferençvaroş" dediği ileri sürüldü. 

 
 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
